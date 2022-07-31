Yasak Elma Ne Zaman Sete Çıkacak? Eda Ece Açıkladı

6. sezon için hazırlıklarına devam eden ve Fox TV'nin en uzun soluklu dizisi olma özelliğini taşıyan Yasak Elma merak içerisinde bekleniyor. Projenin oyuncu kadrosundan bugüne kadar çok sayıda isim ayrılmış ve yerine yeni oyuncular dahil olmuştu. Dizi oyuncusu Eda Ece’nin açıkladığı bilgilere göre söz konusu projenin sete çıkacağı tarih belli oldu ve konu hakkında detaylar araştırıldı. Sizler için haberimizin devamında 6. sezonda ekranlarda yer almak için hazırlıklarını sürdüren Yasak Elma dizisi hakkında detaylı bilgileri ve merak edilenleri yazdık.

Son olarak 146. bölümü ile final yapan Yasak Elma dizisi seyirci kitlesine bağımlılık yapmış bir durumda olduğu sırada yayın hayatına kısa bir süreliğine ara vermişti. Senaryo bazı zamanlarda saçmalığı sebebi ile eleştiri topluyordu. Fakat senaristler bu durumu avantaja çevirdi ve dizi her yeni bölümde şaşkınlık yaratmaya başladı. İzlenme oranlarında çok başarılı sonuçlar alan proje kış aylarında 6. sezonuyla hayranları karşısına çıkacak.

Yeni sezonda da ekranda olacak olan dizi yeni bir rekora imza atacak ve en uzun soluklu dizi olmaya devam edecek. Ünlü oyuncu Eda Ece, Yasak Elma dizisi ekibinin Ekim ayında yeni sezon için bir araya geleceğini ifade etti ve merak edilenleri yanıtladı. Bugüne kadar dizinin pek çok başrol oyuncusu projeye veda etmiş ve yerine yeni oyuncular dahil olmuştu. Seyirci kitlesi 6. sezonda Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinde yer alacak olan ünlü isimleri merak ediyor.

Dizinin final bölümüne trafik kazası damga vurmuş ve Yıldız, Ender ve Çağatay karakterleri trafik kazası yaşamıştı. 3 karakter aynı araç içerisinde uçurumdan yuvarlanmış ve kimin ölüp kimin yaşayacağı merak edilmişti. Bir süre önce yetenekli oyuncu Berk Oktay'ın diziden ayrıldığı da öğrenilmişti. Bunun yanı sıra Şevval Sam'ın da projeden ayrıldığı açıklanmıştı fakat daha sonra Şevval Sam'ın dizide kalmak için ikna edildiği bilgisine ulaşıldı.