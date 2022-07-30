PTT Yayınladı: Aybaşında Herkesin Hesabına 9000 TL Ödeme Yatacak, 18 Yaş Üzeri Hemen Başvuru Yaparak Alacaklardır

Ptt üzerinden yapılan yeni kampanyada Temmuz ayında olduğu gibi ağustos ayı içerisinde 9000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. Nakit olarak yapılacak olan bu ödemelerde, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında nakit ödemeleri kendi hesaplarına yatacaktır. 9000 TL ye kadar almış olduğunuz bu ödemelerde 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirerek hızlı bir şekilde nakit ödemesi olabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda ilk taksit ödemesinden 3 ay ertelemeli olarak da ödemelerini kendi hesaplarına istedikleri zaman yaptırabilmektedirler. PTT üzerinden yapılan bu kampanya aktif banka aracılığı ile sizlere sunulmaktadır. isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS ile de başvuru yapabilmektedirler.

PTT 9000 TL BAŞVURU

Ptt üzerinden nakit ödemesi olarak 9000 TL'ye kadar başvuru yapmak isteyen vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 3050 numarasına göndermesi durumunda bu bankadan ödeme alıp alamayacağını görebilmektedir.

Ptt üzerinden yapmış olduğumuz 30 50 numarasına nakit başvurusu sonrasında değerlendirme, banka tarafından yapılarak bu sizlere değerlendirme sonucu cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile gönderilmektedir. Başvuru yaptıktan sonra onay alan vatandaşlar, en yakın PTT şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Emekli olan kişiler ise bu nakit kampanyasına katılmak istiyorlarsa, ödeme almak istiyorlarsa, emekli maaşlarını PTT'ye taşıyarak, işlemlerini yapabilmektedir. Emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız durumunda hızlı bir şekilde çok nakit başvurusu yapabilirsiniz.