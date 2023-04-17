Yasak Elma Ne Zaman Final Yapacak, Kaç Bölüm Kaldı, Final Tarihi Nedir?

Altıncı sezonu ile ekranlarda yer almaya devam eden uzun soluklu proje Yasak Elma final bölümüne doğru adım adım ilerliyor. Proje 17 Nisan Pazartesi gününde 172. bölümü ile ekranlarda yer alacak ve seyirci karşısına çıkacak. Daha önceden dizi hakkında yapılan duyuruda Yasak Elma dizisinin 178. bölümü ile beraber ekranlara veda edeceği açıklanmıştı. Açıklanan bu bilgi sonrasında dizinin geriye 8 bölümünün kaldığı öğrenildi ve hikayede yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Dizide ünlü oyuncu Eda Ece kariyer hayatında büyük bir zıplama yaşamış ve bu projeyi kariyer hayatının en önemli işi olarak gördüğünü ifade etmişti. Diğer taraftan ünlü oyuncu Şevval Sam da toplamda 6 sezon boyunca Yasak Elma dizisinde performans sergileyerek çok başarılı bir süreç geçirdi.

Geriye 8 bölümünün kaldığı öğrenilen dizi finale doğru adım adım ilerlerken senaryoda yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Başarılı oyuncu Eda Ece'nin kariyer hayatında en önemli işi olarak ifade ettiği ve büyük bir zıplama yaşadığı dizide Şevval Sam'da başarılı bir süreç geçirmişti. Diğer taraftan genç oyuncu Sevda Erginci de dizinin hikayesinde ilk iki sezon boyunca rol almış fakat bu sezonda da diziye dönüş yaparak kadroya dahil olmuştu. Bu şekilde hayranlarına ve Yasak Elma izleyicilerine büyük bir sürpriz yapan Sevda Erginci dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Biran Damla Yılmaz, Şebnem Dönmez ve Murat Aygen gibi önemli isimleri kadroda buluşturan dizi 172. bölümü ile çok önemli olayları ekranlara taşıyacak. Kumru’nun yaraları Caner tarafından sarılmaya çalışılacak ve Ender bu sırada Kumru ile Caner'i hemen evlendirmek isteyecek. Yıldız ve Doğan da düğün hazırlıkları yaparken Julia Doğan'a şantajlar yaparak düğünün gölgelenmesine sebep olacak. 17 Nisan Pazartesi akşamında izleyici karşısına çıkacak olan 172. yeni bölüm izleyici grubu tarafından merak edildi.