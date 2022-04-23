Yasak Elma Merdiven Sahnesi Yine Görüldü

5. yeni sezonu ile ekranlarda yer alan Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesi Pazartesi akşamlarında Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor ve yeni bölümleri ile geceye damga vuruyor. İlgi içerisinde takip edilen söz konusu proje her yeni sezonunda seyirci grubunu şaşırtan gelişmeler ile yayın hayatını sürdürüyor. Yasak Elma ilk günlerdeki hikâyesinden çok uzak bir değişikliğe gitmiş ve yayın hayatına dram türünden absürt komedi olarak devam etmişti.

Bugüne kadar dizinin oyuncu kadrosunda yer alan pek çok isim projeye veda etti ve dizinin kadrosu sıklıkla değişime uğradı. Bu ayrılıklardan belki de en önemlisi Talat Bulut olmuştu. Usta oyuncu Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece ile beraber dizide rol alıyor ve Halit karakterine hayat veriyordu. Halit karakterinin diziye veda etmesi izleyici grubunu şaşırtan bir gelişme olarak görülmüştü. Yıldız, Ender ve Şahika birlikte Halit merdivenden düşmüş ve karakter de bu şekilde ölerek diziye veda etmişti. Dizinin 85. bölümünde meydana gelen bu olay sonrasında 5. sezonda da benzer bir durum yaşandı ve Doğan'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.

139. bölümü 25 Nisan Pazartesi akşamında yayınlanacak olan projenin fragmanını görenler çok şaşırdı ve merdiven sahnesinin yine görüldüğü belirtildi. Dizide Yıldız'ın eşi Doğan ve Kumru’nun babası karakterini canlandıran Murat Aygen’in merdiven sahnesi ardından etmeyeceği sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.

Doğan kızının ilişki yaşamasını onaylamaması sebebi ile Ekin ile tartışmaya evine gitmiş ve daha sonra ikilinin arasında meydana gelen tartışma ardından merdivenden düşmüştü. Bu bölümde yer alan merdiven sahnesi geceye damga vurdu ve Doğan’ın yaşayacağı olaylar merak edildi. 140. bölümü merak ve heyecan içerisinde beklenen dizide Doğan’ın sonunun Halit gibi olup olmayacağı tartışılıyor.