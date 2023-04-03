Yasak Elma Kumru Selim'den Hamile Olduğunu Açıklıyor!

Uzun bir süredir yayın hayatına devam eden Yasak Elma dizisi yayınlanan her yeni bölüm sonrasında final bölümüne bir adım daha yaklaşıyor. Sona doğru adım adım gidilirken pazartesi akşamlarında ekranlarda yer alan dizinin hayranları ise projenin final yapacak olması sebebiyle büyük bir üzüntü duyuyor. Dizi yapımcısı mayıs ayının son haftasında final yapacağını açıklamış ve bu sezonun son sezonu olduğunu ifade etmişti. Ancak dizinin yeni bölümü olan 170. bölüm ise Fox TV ekranlarında 3 Nisan Pazartesi akşamında yayınlanacak.

Şevval Sam ile Eda Ece’nin toplamda 6 sezondur başrolde yer aldığı dizi için geri sayım başladı. 6 sezonluk süreçte pek çok ünlü isim Yasak Elma dizisine katkı sunmuş ve dizi seyirci grubunun gözdesi haline gelmişti. Ancak bu sezonun son sezon olması sebebiyle final bölümü için de geri sayım başladı ve projenin nasıl sonlanacağı merak konusu oldu.

Seyirci grubu projenin son bölümlerine doğru diziye karşı gösterdiği ilgiyi azalttı ve bu durum reyting sonuçlarına da yansıdı. İzleyici grubunun ilgisi Yasak Elma dizisine karşı yavaş yavaş düştü ve 3 Nisan akşamında yayınlanacak olan yeni bölümde bu durumun düzelip düzelmeyeceği merak konusu oldu. Elde edilen son bilgileri göre 170. yeni bölümde neler yaşanacağına yönelik bazı bilgileri bulduk ve sizler için haberimizin devamında hazırladık.

Doğan ve Yıldız ikinci defa evlenmek için hazırlıklara başlar fakat bu kez Yıldız'ın aklına takılan sorular sebebiyle Yıldız Doğan'ı denemek ister. Diğer taraftan Julia'nın elinden kurtulmayı başaran Handan ise ona şartlarını açıklar. Dizinin yeni bölümüne damga vuracak olan olay ise Kumru’nun hamileliğini açıklaması olur. Hamile olduğunu ve bebeğin babasının kim olduğunu açıklaması Yasak Elma dizisinde büyük bir şok yaşanmasına neden olur.