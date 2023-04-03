Güzel Günler Dizisi 18. Bölüm Özeti Nedir, Neler Yaşandı?

Yapımcılığı Erol Avcı tarafından üstlenilen ve yapımı TMC tarafından gerçekleştirilen Show TV dizisi Güzel Günler, dün akşam yeni bölümünü izleyiciyle buluşturdu. Çok sayıda güzel yorum alan dizi projesi sosyal medyada uzun süre boyunca TT listesinde yer aldı ve dikkat çekti. Proje her yeni haftada eğlenceli bölümleri ile yüzleri güldürüyor ve seyirci grubundan övgü dolu yorumlar alıyor. Twitter'da 7 saat 25 dakika boyunca güzel günler etiketi listesinde yer aldı ve dizinin ne kadar sevildiği gözler önüne serildi. Güzel Günler dizisinin yeni bölümüne Seyyah ile Füsun'un sahneye çıkarak beraber şarkı söylediği anlar damga vurdu ve izleyici grubu bu sahneyi çok sevdi.

Söz konusu dizi projesinde başarılı oyuncu Ecem Erkek tarafından hayat verilen Füsun karakteri öne çıktı ve Erkek her zamanki gibi güçlü bir oyunculuk bir performansı sergiledi. Seyirci grubu genç oyuncuya hayran kaldı ve dizi 1 bölümünü daha geride bıraktı. Peki Güzel Günler dizisinde 18. bölümde hangi olaylar yaşandı, neler oldu? Sizler için haberimizin devamında ünlü oyuncu Ecem Erkek’in de rol aldığı Güzel Günler dizisinin son bölümü hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Güzel Günler dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Atakan ile Altan sahte evlilik sözleşmesinin ortadan kaldırılmış olması sonrasında büyük bir panik anı geçirdi. İkili sözleşmenin kimin eline geçtiğini öğrenmek için Mihran ile seferber oldu fakat sorun bir türlü çözülemedi. Kıymet ise Füsun'un konser günü geldiği zaman Füsun’un sahneye çıkmasına izin vermedi ve olaylar bu şekilde gelişti.

Annesini ikna etmek için Hakim Bey'den destek isteyen Füsun hakim Bey'in hayatında biri olduğunu düşünen Kıymet tarafından soğuk bir tavır gördü. Hakim Bey Kıymet’in davranışlarındaki değişikliği fark etti ve geçmişi ile kendisi hakkında her şeyi ona anlatmayı seçti.