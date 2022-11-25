Akbank’tan Müjde! 5.000 TL Hesabınıza Yatabilir! Akbank kredi kartınız varsa hesabınıza 5.000 TL yatabilir.

Akbank kredi kartınız mevcutsa bu haber size! Kredi kartınız varsa ve düzenli olarak kullanıyorsanız başvuru yapmanız dahilinde 5.000 TL ödeme almaya hak kazanabilirsiniz.

Akbank, yapmış olduğu duyuruya göre müşterilerinin kredi kartlarını düzenli bir şekilde kullanmaları şartında başvuru yaparak 5 bin lira ödeme kazanabileceği bilgisini sizlerle paylaşıyoruz. Bu işlem bankaya ait Axess kredi kartının kullanımı ile mümkün olabilmektedir. Bu şartı sağlayan banka müşterileri kendilerine en yakın banka şubesinden başvurularını tamamlayarak 5 bin lira kredi başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca söz konusu başvuruyu yapmak için herhangi bir belge şartı aranmıyor.

5.000 TL Kredi Şartları Neler?

Akbank kredi şartları ile ilgili bilgileri duyurdu. 36 ay vade ile verileceği söylenen bu tutar için ayrıca ilk ödemeyi 3 ay sonra yapma avantajını da sizlere sunuyor. Ve bunun için tek şart yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi bankanın kredi kartının düzenli olarak kullanılıyor olmasıdır.

Ayrıca kredi notu düşük olan müşterilere bu ödemede onay verilmiyor. Bankanın kredi kartını düzenli olarak kullanan müşteriler diğer bankalarda olan ödemelerinde de bir sorun bulunmadığı takdirde kredi kartından nakit çekmek yerine düşük faizli kredi seçeneğinden de faydalanabilirler.

Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Başvuru yapabilmek için size en yakın banka şubesine gitmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca başvurunuzu online olarak bile yapabilirsiniz.