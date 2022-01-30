Şevval Abanoz’un Acılı Ailesinden Tüyler Ürpertici Açıklama!

Ankara Polatlı'da meydana gelen dehşet verici olayda Şevval Abonoz isimli genç kızın cansız bedeni bulunmuş ve konu Türkiye'yi üzüntüye boğmuştu. Acılı aile ise kızları Şevval Abanoz’un ölmeden önce ilk olarak darp edildiğini ve daha sonra sürüklenerek kapının önüne atıldığını öne sürdü ve konu hakkında detaylar da merak konusu oldu.

Şevval Abanoz’un cansız bedeni evinin yakınında bulunan eski bir hastane binasının önünde bulunmuştu ve olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanmıştı. 21 yaşındaki kızlarının ölmeden önce darp edildiğini ve daha sonra kolundan sürüklenerek kapıya atıldığını öne süren acılı aile ise önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

28 Ocak Cuma gecesinde Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen olayda 2,5 aylık evli olduğu öğrenilen 21 yaşındaki genç kız Şevval Abanoz, eski bir hastane binasının önünde ölü olarak bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın cenazesinin memleketi olan Kırıkkale'de toprağa verildiği bilgisine ulaşıldı ve üzüntülü ailesi önemli açıklamalarda bulundu.

21 yaşındaki genç kızın eşit Samet Abanoz olay sonrasında şüpheli olarak gözaltına alındı ve emniyette ifadesi alınması sonrasında savcılık tarafından serbest bırakılarak gündemde yer aldı. Kırıkkale'de bulunan evlerinde taziyeleri kabul eden 25 yaşındaki genç kızın annesi Gamze ve babası Uğur Kutlu ise önemli açıklamalarda bulundu.

Acılı anne Gamze Kutlu yapmış olduğu açıklamada ölmeden önce eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü ve çocuğunun evine gittiklerini üst komşusundan birinin aşağı indiğini ve çiftin çok şiddetli kavga ettiğini söylediğini anlattı. Komşularının oğlanın kapıları duvarları yumrukladığını ve daha sonra kızlarını kolundan tutarak sokağa atıklarını açıkladığını belirten acılı anne, ifadeleri ile tüyler ürpertti. Normalde kızının akşam 8'den sonra dışarı çıkmaya korktuğunu ifade eden Gamze Kutlu, kızını nereye götürdüğünü zordu ve bu sorunun cevabını aradığını ifade etti.