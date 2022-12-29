Yasak Elma Final Yapacaktı! Son Karar Değişti Mi?

6 sezondur Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya devam eden ve yeni bölümlerini izleyiciyle buluşturan Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesi her hafta oldukça yüksek izlenme oranları elde ederek yayın hayatını sürdürüyor. Magazin gündeminde Med Yapım imzası taşıyan dizi projesinin 5. sezonunun son sezon olacağı belirtilmiş ve dizinin final yapması gündemde yer almıştı. Ancak seyirci kitlesi daha sonra Yasak Elma dizisine karşı yoğun bir talep göstermiş ve bu durum ile beraber dizi projesinin devamı için karar alınmıştı.

Biran Damla Yılmaz, Eda Ece, Şevval Sam, Sevda Ergenç ve Murat Aygen gibi önemli isimleri oyuncu kadrosunu buluşturan Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesi entrika ve eğlence dolu hikayesi ile seyircinin kalbini kazandı ve uzun süre boyunca yayın hayatına devam etti. Kanalın en uzun dizi projesi olması özelliği ile birlikte dizinin elde ettiği güçlü reyting oranları da kanalın çok başarılı olmasını sağlayan bir durum olarak görüldü.

Diziler konusunda çok ciddi yatırımlar gerçekleştiren Fox TV yüksek bütçeler ile adından söz ettiriyor ve dizilerine karşı büyük emek veriyor. Fakat bu dizilerin hiçbiri Yasak Elma isimli dizi projesinin elde ettiği reyting oranlarına ulaşamıyor ve dizi farklı senaryosu ile yayın hayatına devam ediyor. Seyirci grubu 2023 senesinin haziran ayına gelindiği sırada Yasak Elma dizisinin final yapacağını biliyor ve bu durumun üzüntüsünü taşıyor. Sezon başında bu durum açıklanmış ve ünlü oyuncu Eda Ece geçtiğimiz ay yapmış olduğu açıklamada Yasak Elma dizisinin final kararının net olduğunu belirtmişti.

Yapımın finale gitmesine rağmen projeye üst üste yeni oyuncuların dahil olması bu durum hakkında bir kafa karışıklığı yarattı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Dizi ekibine yeni isimler dahil olurken seyirci grubu da daha sonra yaşanacak olan gelişmeleri araştırmaya başladı. Son olarak ünlü oyuncu Nehir Erdoğan'ın dizi hikayesine dahil olacağı açıklanmış ve projede yaşanacak olan gelişmeler ile ilgili seyirci grubu bazı tahminlerde bulunmuştu. Nehir Erdoğan'ın Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesine dahil olması ile beraber oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimlerin sayısı arttı ve ünlüler arasına bir yenisi daha eklendi. Diğer taraftan Yasak Elma dizisinin senaryosunda yaşanan önemli gelişmeler sebebiyle dizide yeni karakterler ortaya çıkmayı sürdürüyor. Pelin Orhuner isimli oyuncu da dizi projesinde Selen karakterine hayat vererek performans sergileyecek. Nehir Erdoğan'ın asistanı olan Selen karakteriyle performans sergileyecek olan Pelin Orhuner merak konusu oldu ve dikkatleri üzerine çekti.

Dizinin hikayesine 2023 senesinin başlarında daha fazla oyuncu dahil olacak ve ekipteki ünlü isimlerin sayısı artış gösterecek. Üst üste karakterlerin hikayeye dahil olması ile birlikte dizide var olan heyecanında daha çok artacağı düşünülüyor. Yasak Elma dizisinin 2023 senesinde de büyük başarılar kazanmaya devam etmesi bekleniyor ve seyirci grubu yine de dizinin final yapmamasını istiyor ve bu durum ile ilgili bir umut ışığı besliyor.