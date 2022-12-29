Doğalgaz Faturamı Ödemekte Zorluk Çekiyorum Diyenler Buraya!

Şimdi İgdaş'la Anlaşmalı 16 Banka Çok Büyük Bir Kolaylık Sağlıyor! Bu Banka Müşterileri Doğalgaz Faturalarını Çok Rahat Bir Şekilde Ödüyor! İşte İGDAŞ İle Anlaşmalı Bankaların Müşterilerine Sağladığı Doğalgaz Faturası Ödeme Kolaylığı

İGDAŞ ile anlaşmalı bankalar müşterilerine duyurdu! İGDAŞ ile anlaşmış olan bankaların İnternet sitelerinden resmi duyuru Ekim ayında yapılmıştı. Şu anda hala süre gelen kampanyanın önümüzdeki sene devam edeceği bildirildi! Kış ayına girerken bankalar müşterilerine yine destek oluyor! Doğalgaz faturalarının kabardığı aylarda bir de yapılan zamlar eklenince vaziyet içinden çıkılamaz hale geldi! Ancak bankalar İGDAŞ ile anlaşarak bu sorunu çözüyor gibi!

İşte Bankaların İGDAŞ ile Yapmış Olduğu Anlaşmanın Detayları! Siz De Nu Bankalardan Biriyle Çalışıyorsanız Doğalgaz Faturalarınızı Bu Kış Daha Rahat Ödeyebilirsiniz

İGDAŞ ile birçok banka anlaşarak müşterilerine doğalgaz faturalarında ödeme kolaylığı sağlayabileceği bir anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre bu banka müşterileri doğalgaz faturalarını vade farkı olmadan taksitli bir şekilde ödeyebilecekler. Peki bu bankalar hangi bankalar?

İşte İGDAŞ İle Anlaşmalı Bankalar

Yapı Kredi, İş Bankası, Ziraat Bankası, Albaraka Alternatif Bank, DenizBank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odeabank, Qnb Finansbank, TEB, Türkiye Finans bankaları Akbank, Vakıf Katılım ve Vakıfbank, Halkbank müşterileri şu anda vade farkı olmadan doğalgaz faturalarını taksitlendirebiliyorlar. Vade farkı yok faiz yok! Net fatura tutarları taksitlendirilerek başka bir ek ödeme yapılmıyor.

Her Bankanın Bu Kampanyaya Başvurması İçin Farklı Bir İşlemi Var!

1 Ekim 2022 tarihi ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasını kapsayan bu kampanyaya Ziraat Bankası müşterilerinin katılım sağlayabilmesi için bankkart mobil'den ya da İGDAŞ yazarak 4757'ye SMS göndererek katılım sağlanabilirler. Halk Bankası'nda İGDAŞ yazıp 3004'e SMS gönderilerek ya da Paraf mobil uygulamasından hemen katıl tıklanarak da bu kampanyaya katılım sağlanabilir. Her bankanın ayrı katılım biçimi var hangi bankanın müşterisi iseniz bankanın resmi sitesine girerek başvuruyu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.