Yasak Elma Ekibi Yeni Sezon Kutlamasında

5. sezonu ile ekranlarda yer almaya devam eden Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesi Med Yapım imzası taşıyordu. Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve yeni sezonu ile büyük başarılara imza atarak adından söz ettiren sevilen dizi, uzun soluklu bir yapım olarak yayınlanmakta. Dizi, son 2 haftadır ekranlara taşıdığı bölümleri ile birincilik koltuğunu kaptı ve adından söz ettirdi. Son bölümleri ile zirveyi hiçbir rakibini bırakmayan Yasak Elma isimli sevilen televizyon dizisi projesi bölümleri ile geceye damga vurdu. Yaşanan bu olaylar sonrasında oyuncu kadrosu da kutlama yaptı ve dizinin reyting başarısı konuşuldu.

Berk Oktay, Şevval Sam ve Eda Ece'nin yanı sıra Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi iki başarılı oyuncu da dizinin yeni sezonda oyuncu kadrosuna katılım göstermişti. Yenilenen kadrosu ile iddialı bir şekilde yoluna devam eden Yasak Elma dizisi önceki haftalarda seyirci karşısına çıkan 100. bölümü ile reyting oranlarında bir düşüş yaşamadı.

Yasak Elma dizisi ekibi kutlama yemeğinde bir araya geldi ve gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt verdi. Oyuncu kadrosu, birinciliklerini kutlayamadıklarını ve 100. bölümü de kutlayamadıklarını belirtirken böyle bir gece yapmak istediklerini söyledi. Sonunda bunu başardıklarını açıklayan oyuncu kadrosu tüm ekip ile beraber kutlama sırasında bulunduklarını dile getirdi. Vesile olan bu gece ile birlikte başarının kutlandığını açıklayan oyuncular, yemek yendiğini ve şarkıların söylendiğini anlattı.

Başarılı oyuncu Şevval Sam da kutlama gecesinde sahne aldı ve ekip arkadaşları ile birlikte şarkı söylemeyi ihmal etmedi. Bunun yanı sıra Eda Ece de sahneye çıkarak minik bir stand-up şov yaptı ve adından söz ettirdi. Yeni albüm çalışmaları hakkında da konuşan Şevval Sam müjdeyi verdi ve yeni yılın ilk aylarına doğru bir sürpriz gelebileceğine ifade etti.