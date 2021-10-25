Nurgül Yeşilçay'dan Yeni Proje Haberi

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak Kefaret isimli televizyon dizisi projesi ile ekranlarda yer almış ve hayranları karşısına çıkmıştı. Kefaret dizisinde rol alarak adından söz ettiren ve sıklıkla magazin gündeminin üst sıralarında yer alan sevilen isim Nurgül Yeşilçay hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Kendini kanıtlamış bir isim olan Yeşilçay, bugüne kadar rol aldığı projeler ile beğeni toplamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu bu defa çok farklı bir imaj ile hayranları karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Yeni dizi heyecanı yaşayan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından da konu hakkında bir paylaşım gerçekleştirdi.

1998 senesinde çekilen İkinci Bahar dizisinde Gülsüm karakterine hayat veren ünlü oyuncu daha sonra çok sayıda projede rol almıştı. 45 yaşındaki ünlü isim, adını duyurduğu İkinci Bahar sonrasında Asmalı Konak'ta da rol almış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Bugüne kadar Sultan, Paramparça, Gülperi ve Galip Derviş gibi çok sayıda başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan kefaret dizisinde rol almış ve Mert Fırat ile partner olmuştu. Sevilen dizi Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli isimli romanından uyarlanmış ve dizi 35. bölümü ile final yaparak yayın hayatına son vermişti.

Kefaret’in final yapması sonrasında farklı bir projede yer almayan ve tiyatroya katılmak istediğini açıklayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Bir Barda Bir Gece isimli tiyatro oyununda rol aldı ve kendisi gibi oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile performans sergiledi.

Oyuncu hakkında edinilen son bilgilere göre Nurgül Yeşilçay, Kim Bu Aile isimli dizide rol alacak ve yeni imajı ile seyirci karşısına çıkacak. Peki Kim Bu Aile dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var? Dizide Menekşe isimli karaktere hayat verecek olan yetenekli oyuncu Nurgül Yeşilçay hayranları tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.