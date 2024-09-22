Geçtiğimiz sezonlarda Teşkilat dizisinde başrol oynayan Murat Yıldırım, dizinin 4. sezonunda kadrodan ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, “Miray'ımın doğduğu günlerde kabul ettiğim Teşkilat'a bu akşam son bölümümle veda ediyorum. Çok güzel zamanlarım oldu, çok güzel anılar biriktirdim. Teşkilat bir ailedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” ifadelerine yer verdi.

Peki, Murat Yıldırım şimdi nerede boy gösterecek? Ünlü oyuncu, yeni sezonda NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşması beklenen Gizli Bahçe dizisinde rol alacak. Yıldırım, Ebru Şahin ile başrolleri paylaşacak. TMC Film’in yapımını üstlendiği dizinin senaristleri Emre Özdür ve Hazar Kozice, yönetmeni ise Recai Karagöz olacak. Murat Yıldırım’ın yeni projedeki performansı merakla bekleniyor!