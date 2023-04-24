Yasak Elma Dizisinin Finaline 6 Bölüm Kaldı, Bir Devir Sona Eriyor!

Med Yapım’ın en uzun soluklu hikayesi olan ve her yeni bölümde hikayede yaşanan değişiklikler ile seyirci kitlesine şaşkınlığa sürüklenen Yasak Elma artık final yoluna girdi. projenin yayınlandığı kanal olan Fox TV son yıllarda diziler konusunda hatalı kararlar veriyor ve çeşitli şanssızlıklar yaşıyordu. Ancak bu durum Yasak Elma dizisinde işlemedi ve Yasak Elma tüm olumsuzlukları aşarak emin adımlarla yoluna devam etti. Projenin hikayesini sevenler 6 sezondur sadık bir şekilde ekran başında kaldı. Bu durum dizinin ne kadar istikrarlı olduğunu da gözler önüne seriyor. Ancak daha önce yapılan açıklamadan da öğrenildiği gibi projenin 6. sezonunun son sezon olduğu da ifade edilmiş ve artık dizinin final yapacağı açıklanmıştı. Peki Yasak Elma dizisi ne zaman final yapacak, yasak Elma final bölümü ve son bölüm ne zaman ve hangi tarihte yayınlanacak?

Geri sayım başlayan dizinin son bölümünün 29 Mayıs Pazartesi akşamında ekranlarda yer alacağı önünde bir bilgiye ulaşıldı. Bu durumda da projenin geri 6 bölümden kaldığı gözler önüne serildi. Yayın hayatına başladığı günden bu yana 172 bölümünü geride bırakan Yasak Elma 6 sezondur bir şekilde Fox TV ekranlarında yer alıyordu. Projenin 173. yeni bölümü ise 24 Nisan Pazartesi akşamında seyirci karşısına çıkacak.

Biran Damla Yılmaz, Sevda Erginci ve Murat Aygen gibi güçlü oyuncuların performans sergilediği dizide Şevval Sam ile Eda Ece ise başrolde yer alıyor. Hikayede önemli gelişmeleri hayranları ile buluşturacak olan Yasak Elma yeni bölümde de göz dolduracak.

Projenin merak içerisinde beklenen 173. yeni bölümünde Ender'in Yıldız için hazırlamış olduğu bekarlığa veda partisi bazı aksilikler ile karşılaşacak. Umdukları gibi geçmeyen bekarlığa veda partisinin sonu kötü bitecek. Kızlar uyandıkları zaman hiçbir şey hatırlamıyor olacak ve Handan ise kaybolacak. Zeynep, Ender, Yıldız, Asuman ve Handan çıktıkları veda partisi yolunda zorluklar yaşayacak.