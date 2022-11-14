Yasak Elma Dizisinden Bir Yıldız Show Daha Geçti!

Fox TV ekranlarında uzun süreden beri yayınlanan ve çok beğenilerek takip edilen yasak Elma dizisi izleyenleri şaşkınlığa uğratan bir bölümle daha ekranları karşısında izleyenlerle buluşturuldu. Fox TV ekranlarında Pazartesi akşamları reyting rekorları kıran ve şu an için 154 bölümü yayınlanan dizi çok konuşuldu. 154 bölümünde birçok sürprizi içinde bulunduran dizi ise çok beğeni aldı.

Ender’in Yanlış Anlaması

Yasak Elma dizisinin çok takip edilen karakteri haline gelen Ender her şeyi yanlış anlayıp Yıldız’ın ise Ergin ile ilişki yaşayıp yaşamadığını düşünmesi ile her şey altüst duruma geldi. Uzun süreden beri dost olarak takılan Yıldız ve Ender’in yeniden zıt kutuplara gitmesi ve aralarında ayrılık oluşması söz konusu oldu. Ender ise Kumru’nun vermiş olduğu gaz ile Yıldız’ın Engin ile aralarında bir ilişki olup olmadığını düşünerek çok büyük bir şekilde kıskançlık yaşamış oldu. Engin ise Yıldız’dan hoşlandığını ona söyledi ancak onun bilmediğini de dipnot olarak düştü. Sonuçta Ender bu duruma çok da inanmayarak Yıldız’ın arkasından iş çevirmeye çoktan başladı.

Yeni Bölümde Neler Olacak!

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde ise izleyicileri sürprizler bekliyor. Ender çok uzun zamandan beri birlikte hareket etmiş olduğu Yıldız’ın Engin ile ilişki kurup kurmadığı düşüncesi ile meşgul olup intikam peşine düştü. Bir takım belgeleri Doğan’a veren Yıldız’ın arkasından iş çevirdiğini de dile getirdi. Doğan ise bu durumdan sonra Yıldız’dan intikam alma amacı ile Ender ile anlaşarak beraber bir anlaşmalı evlilik kararı aldılar.

Yıldız ise kendisine evlenme teklifi edecek iken Doğan ve Ender’in evleneceklerini öğrenince çok büyük bir şok yaşadı ve ne söylediler ise Ender’i inandıramayan Yıldız’ın intikamı çok acı oldu. Yasak Elma dizisi uzun süreden beri yayınlandığından dolayı sabit ve çok fazla sadık olan izleyici kitlesine sahip diziler arasında yerini aldı. Fox TV’nin çok başarılı dizi projeleri arasında yerini alan Yasak Elma 4. sezonu ile devam etmekte olup hala reyting rekorları kıran diziler arasında bulunuyor.