Tolga Sarıtaş’ın Oynadığı Baba Dizisinde Final Söylentileri...

Show TV ekranlarında çok yakında final yapmaya aday bir dizi bulunuyor. Salı akşamları Show TV ekranlarında izleyenlerle buluşan Baba dizisinin reytingleri gittikçe düşmeye başladı. TRT 1’de yayınlanan yürek çıkmazı isimli dizinin ise çok iyi bir hikâye ile reyting rekorlarının kırmasına istinaden Baba dizisinde aynı gün yayınlandığı için reyting payını yürek çıkmazı dizisine kaptırmışa benziyor. Televizyon ekranlarında aynı gün birden fazla dizinin izleyenlerle buluşturulması o diziler arasındaki rekabetin de kızışmasına sebebiyet veriyor. Bu diziler arasında ise TRT 1’de yayınlanan yürek çıkması dizisi ile Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinin reytinglerinin paylaşılması gündeme geldi.

Baba Dizisi Eskisi Gibi İzlenmiyor

Baba dizisi şu ana kadar 23 bölüm izleyenlerle buluştu. Ancak ilk bölümlere istinaden bu dizi bölümlerinin son zamanlarda hiç iyi reyting almadığı ve final yapmasa da gündeme geldiği biliniyor. Baba dizisinin ilk sezonunda çok başarılı bir çıkış yapıp 2022 yılına damga vuran diziler arasında yer alması neticesinde dizinin ilerleyen bölümlerinde düşüş yaşandı. Baba dizisinde Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer’in başrol görevinde yer aldığı dizi 23 bölümün reyting sonuçlarını görenler ister istemez bu dizinin final yapacağını düşünüyor. Televizyon kanalları çok büyük bir izleyici kaybı yaşamasına sebep olan bu tür yapımları uzun soluklu olarak ekranlara getiremiyor. Dizlerdeki harcanan maliyetler reyting rekorları kırmadığı takdirde zarara uğrattığı için kanal o yüksek maliyetleri ödeyemeyerek kar elde edemediği gerekçesiyle final yaptırma kararını mecburen alıyor.

Yayımlanmakta Olan Baba Dizisi Ne Zaman Final Yapacak

Şu an için yayınlanan Baba dizisini ne zaman final yapılacağı da net olarak belli olmamakla birlikte reyting elde edilmemesi durumunda da kesinleşeceği söz konusu. Show TV ekranlarında yayımlanan Baba dizisinin final yapması kararının ardından yerine hangi dizinin geleceği de net olarak bilinmiyor. Dizinin 23 bölümde de çok iyi bir şekilde izlenememesi setteki oyuncular tarafından moral düşüklüğü ile sonuçlandı.