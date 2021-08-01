Yasak Elma Dizisinde Tanışan Çift Evliliğe İlk Adımı Attı!

4 sezon boyunca televizyon ekranlarında yer alan ve 5. sezonda da seyirci kitlesi ile buluşacak olan Yasak Elma dizisinde Nesrin Cavadzade, Şahika karakterine hayat verirken Gökhan Alkan da Kerim karakterini canlandırıyordu. Projenin sezon finali yapmasından önce ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ın Nesrin Cavadzade ile yakınlaştığı ve çiftin bir süre sonra beraber olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Başarılı isim Nesrin Cavadzade projenin sezon finali yapmasından kısa bir önce yönetmen ile yaşadığı sorun sebebiyle diziden gönderilmiş ancak aşk hayatında mutluluğu yakalamıştı.

İki ünlü oyuncu aşk iddialarına doğrulayıp sosyal medya hesaplarından da birlikte çekildiği fotoğrafları paylaştı. Çiftin birlikte olması magazin gündemine bomba gibi düşerken evlilik iddiaları da ortaya atılmıştı.

Başarılı oyuncu Gökhan Alkan bugünlerde Antakya'da süren Kalp Yarası isimli dizinin çekimlerini sürdürüyor. Gökhan Alkan'ın sevgilisi başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade de İstanbul'da bulunması sebebiyle çift bir süredir görüşmede zorluk çekiyor.

Son günlerde ise ikilinin ilişkilerinin evliliğe doğru ilerlediği şeklinde yorumlar yapıldı. Gökhan Alkan'ın önceki gün Datça'da yedikleri aile yemeği sırasında sevgilisine evlenme teklifi yaptığı konuşuldu. Magazin gündeminde yer alan bu iddiaya göre Nesrin Cavadzade de sevgilisi Gökhan Alkan’a “Evet” yanıtını verdi. İkilinin yasak elma dizisinde tanışıp evlilik yolunda ilk adımı atması büyük yankı uyandırırken çiftin hayranları da bu haber karşısında çok sevindi.

Datça'da düzenlenen aile yemeğinde ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ın sevgilisi Nesrin Cavadzade’ye evlilik teklifi ettiği hakkında çok sayıda yorumlar gerçekleşti ve çiftin keyifli anlar yaşadığı söylenildi. Konu hakkında ünlü çiftin bir açıklama yapması ve iddiaları doğrulaması bekleniyor. Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade daha önce çocuk istediğini ve Gökhan Alkan'ın da kendisi ile aynı fikirde olduğunu açıklayan bir konuşma yapıp dikkatleri üzerinde toplamıştı.