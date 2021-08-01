0 Faizli 100.000 TL Borç Kapatma Kredisi Kampanyası Başlıyor, Faizsiz Olarak Destek Alınacak. 100.000 TL'ye kadar olan banka borçlarınızı kapatmak istiyorsanız, 100.000 TL 0 faizli kredi kampanyasına katılabileceksiniz. Son dakika olarak duyuru yapıldı.

Faizsiz borç kapatma kredisi veren bankalar hangileridir, nasıl alınır?

Bankalardan faizsiz kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler araştırma yaptıklarında karşılarına katılım bankaları çıkmaktadır. Katılım bankaları üzerinden bankacılık işlemlerinizi faizsiz olarak yapabilirsiniz. Genellikle bu bankalardan işlem yapan müşteriler, İslami usullere uygun olarak bu kredileri almak istemektedirler. Çünkü bankalar bir kredi ürünü sizlere verdiği zaman bu krediye faiz uygulamadan kredi kullanmanızı sağlayacaktır. Dinimize göre de kredi faizleri haram olduğu için bu kredileri maalesef almak istemeyen birçok vatandaşımız vardır. Sizde eğer dinimize uygun olarak helal kredi almak istiyorsanız, ülkemizde bulunan 6 adet Katılım Bankası üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi konut kredisi taşıt kredisi ve diğer bankalardaki borçlarımızı kapatan borç kapatma kredilerine faizsiz olarak almak istiyorsanız aşağıda vereceğimiz bankalardan kredi başvurusu yaparak 100.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirsiniz.

Faizsiz borç transferi kredisi almak için şartlar nelerdir?

Bankalardan faizsiz ve sadece kar payı oranları ile kredi almak istiyorsanız Katılım bankalarının politikalarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Banka kredi başvurusu yapan müşterilerine faiz yerine kar payı uygulayacaktır. Diğer özel ve kamu bankalarında olduğu gibi katılım bankaları üzerinden de kredi almak isteyen müşteriler kredi başvurularını belirli şartlara göre yapacaktır. Kredi şartlarının başında banka kredi notunuz ve banka kredi siciliniz gelmektedir. Kredi notu ve kredi sicili uygun olmayan müşteriler bankanın verdiği bu borç kapatma kredilerini alamazlar. Borç kapatma kredilerinde güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarının toplamı hesaplanarak size kredi verilecektir. Eğer bu şartlara uygunsanız banka üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Şimdi sizlere 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak borç kapatma kredisi alacağınız ve sıfır faiz ile işlem yapacağınız bankalar hakkında bilgileri vereceğiz.

Ziraat Katılım Bankası 100.000 TL borç kapatma kredisi nasıl alınır?

Ziraat Bankası tarafından kurulan ve kamu Katılım Bankası olan Ziraat Katılım Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi alabilirsiniz banka müşterilerine uygun kar payı oranları ile 36 ay vadeye kadar kredi vermektedir kredi başvurusu yaptığın zaman banka sizlere hangi bankada borcunuz varsa söyleyecek ve bu borçları kapatmanızı isteyecektir güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları nasıl kapatılıyor ğer bir bankadan icralık olduysanız ve bu İcralık olan borçlarınız a kredi almak istiyorsanız maalesef onay alamazsınız. Ziraat Katılım Bankası şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile giderek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz mekli ve en az 12 ay aynı işyerinde çalışan sigortalı kişiler Bu kredileri başvuru yaparak işlem yapabilir 100.000 TL üzerinde kredi almak istiyorsanız Bankaya bir taşınmaz ipotek vermeniz gerekmektedir vereceğiniz İpoteğin ekspertiz ve banka sizlere borç transferi kredisi verecektir.

Albaraka Türk Katılım Bankası faizsiz kredi nasıl alınır?

Albaraka Türk Katılım Bankası, Özel Katılım Bankası olarak faizsiz ihtiyaç kredileri vermektedir. Banka kar payı oranı uygulanan bankalardan birisidir. 100 bin TL'ye kadar olandiğer banka borçlarınızı, bu bankanın verdiği ihtiyaç kredisi ile kapatarak tüm Bankalara olan borçları tek bir yere ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Başvurular size en yakın Albaraka Türk Katılım Bankası, şubesinden gelir belgesi ve ilimizde yapılmaktadır.

Başvuru yaptıktan sonra kredi değerlendirmenizi, Genel Müdürlük yapacağı için sizlere sonuç bir iki gün içerisinde verilecektir. Aldığınız ihtiyaç kredilerinde kar payı oranlarda hesaplandıktan sonra 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak borç transfer kredilerine kullanabilirsiniz.

Bu bankalar haricinde ayrıca Vakıf katılım, Emlak katılım, Kuveyt katılım ve Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden ve borç transfer kredileri kullanabilirsiniz.