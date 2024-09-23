İstanbul'da sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat (52), memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. 20 Eylül'de Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne alırken fenalaşan Arolat, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze namazı ilk olarak İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılındı ve ardından İzmir'e getirildi. Arolat, Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi. Törene sanat dünyasından Armağan Çağlayan, Işın Karaca, 'Kuşum Aydın' ve Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal gibi isimler katıldı.

Arolat'ın ablası Fatoş Alkan, kardeşinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kelimeler bitti, söz bitti, Allah rahmet eylesin," dedi.

Sanatçı dostları, Arolat'ın iyiliği ve dostluğuyla hatırlanacağını vurguladı. Tören, alkışlar eşliğinde tamamlandı.

Metin Arolat, reklamcılık ve müzik kariyerinde birçok başarıya imza atmış bir sanatçı olarak hafızalarda yer edindi.