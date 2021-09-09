Yasak Elma 5. Sezon 1. Bölümde Neler Yaşanacak?

İlk 4 sezonda oldukça başarılı bir işe imza atan ve izleyici kitlesinin gözdesi olan Yasak Elma dizisi kısa süre içerisinde 5. sezonunu yayınlayacak. Seyirci kitlesi, Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinin yeni sezonunu sabırsızlık içerisinde beklerken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Proje, ilk iki sezonda dram performansı ile yayın hayatına başlamıştı fakat sonraki iki sezonda ise absürt komedi olarak devam etme kararı almıştı.

Hikayenin tamamen değişeceği hakkında yorumlar yapılırken oyuncu kadrosuna yeni katılan isimler de önemli bir rol üstleniyor. 4. sezonun son bölümlerinde yaşadığı bir tartışma sebebiyle diziye veda etme durumunda kalan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Şahika karakterine veda etmişti. Nesrin Cavadzade’nin yanı sıra pek çok isim de diziden ayrılırken Ece Dizdar'ın kadroya katıldığı hakkında açıklamalar yapılmıştı. Daha sonra Biran Damla Yılmaz, Yasmin Erbil ve Murat Aygen isimli başarılı isimler de dizi ekibine katıldı ve magazin gündeminde yer aldı.

Ünlü oyuncu Berk Oktay, hikayede “Çağatay” karakterine hayat veriyor ve Yıldız'ın eşi rolünü üstleniyordu. Geçtiğimiz sezona göre daha çok rol alacak olan ünlü oyuncu Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz'ın hayat verdiği “Kumru” karakteri ile yakınlaşacak. Peki Yasak Elma ismini başarıyla dizinin 5. sezonunun ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Yasak Elma 5. Sezon 1. Bölüm tarihi!

Kumru karakteri ile Yasak Elma'ya giriş yapacak olan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, Çağatay ile Yıldız'ın arasına girecek ve tepki toplayacak. Murat Aygen ise “Doğan” karakterine hayat vererek Şevval Sam ile karşılıklı sahneler çekecek.

Şahika karakterinin diziye veda etmesi ile oluşan eksikliğin yeni gelen oyuncular ile kapatılması için çalışmalar sürüyor. 111. yeni bölümü ile 13 Eylül Pazartesi gününde seyirci karşısına çıkacak olan Yasak Elma dizisinin yeni sezonu merak içerisinde beklenmekte.