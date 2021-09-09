Aşı Yaptırmayan Erkeklerin Bahanesi Ortadan Kalktı!

Halk arasında koronavirüs aşılarının kısırlığa sebep olduğu yönünde iddialar öne sürülüyor ve erkekler bu bahane sebebi ile aşı olmaktan kaçınıyordu. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar ve testler sonucunda söylentilerin tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı ve konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleşti.

Yapılan testler sonucunda söylentilerin aksi yönünde koronavirüsü aşısının erkeklerde sperm sayısını arttırdığı bilgileri paylaşıldı. Embriyolog Turgay Barut, konu hakkında Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalında yapılan çalışma sonuçlarını değerlendirdi. Test sonuçlarına göre aşı yaptıran erkeklerin canlı sperm sayısında ciddi oranda bir artış olduğu sonuçlarına ulaşıldığı Embriyolog Turgay Barut tarafından ifade edildi.

Çalışma sonuçları 2021 senesinin Temmuz ayında Jama Network Open'da yayınlandı ve detaylar merak konusu oldu. Embriyolog Turgay Barut, Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalında yapılan çalışma sonuçları hakkında önemli bilgileri paylaştı ve koronavirüs aşısı yaptırmadan önce ve sonra gönüllü olarak sperm analizlerinin yapıldığını söyledi.

Gerçekleşen analiz ardından aşı sonrasında her iki gruba ait olan gönüllere ait sperm sayılarında artış gözlendiği bilgileri paylaşıldı. Halk arasında bilinenin aksine klinik çalışmalar sonucunda az miktarda yan etkisi görülmekte olan aşının sperm sayısında artış meydana getirdiği açıklandı. Doğurganlık üzerinde olumsuz etki gösterebileceği düşünülen koronavirüs aşıları hakkında önemli açıklamalar yapıldı.

Söylentiler Gerçek Dışı!

Aşının doğurganlık üzerinde toksik etkilerinin değerlendirilmemiş olması ve Covid-19 virüsünün sperm değerlerini azalttığı hakkında yorumlar yapılıyordu. Yapılan çalışma sonucunda halk arasında koronavirüs aşısının kısırlık yaptığı şeklinde olan düşüncelerin gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Barut, yapılan çalışmalarda 18 ve 50 yaşları arasında herhangi bir kısırlık durumu söz konusu olmayan sağlıklı gönüllüler ile çalışıldığı bilgisini vatandaş ile paylaştı ve sonuçların istatistik olarak değerlendirildiğini, analizlerin sperm sayısında artış meydana getirdiğinin ortaya çıktığını anlattı.