Yarısı Bizden kampanyasında Süreç Nasıl İşleyecek? Başvuruları Ne Zaman?

Kentsel dönüşümde her geçen gün yeni kampanya gün yüzüne çıkıyor. Evini dönüştürmeye karar verenler için "Yarısı Bizden" kampanyası ön plana çıkarılıyor. Yarısı Bizden kampanyasında süreç nasıl işleyecek? Başvurular ne zaman yapılacak? Konu ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Ayrıntılar haberimizde…

Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına ait ayrıntılar belli oldu. Kentsel dönüşümde İstanbul başı çekiyor. Yeni projeler İstanbul’da başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklaması yapılan proje ile yenileme maliyetlerin devlette ortak olacak. Yarısı devlet tarafından karşılanacak olan proje 26 Nisan 29 Mayıs tarihlerinde başvuruya açılacak. Projeye e devlet üzerinden başvurulabilecek.

Yapılan başvuru sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından ön inceleme yapılacak. Yapılan inceleme sonucunda rapor hazırlanacak. Bir sonraki adımda bina için protokol hazırlanarak proje aşamasına geçilecek. Bu süreç içerisinde binada gönüllük esasına göre anlaşma yapılması gerekiyor. Son aşamada ise ruhsat alma süreci ile süreç tamamlanmış olacak.

TOKİ Eli İle İnşa Süreci

Son süreçte başlatılacak inşa sürecinin 2 yıl içinde tamamlanması sağlanacak. Kampanya kapsamında sağlanan finansal destekler bu noktada dikkat çekiyor. 100 metrekare 2+1 daireler için 1,5 milyon lira, 3+1 daireler için ise 1,8 milyon lira tutar belirlendi. Belirlenen tutarların yarısını devlet karşılayacak. Kalan tutarlar için kredi desteği sağlanacak.

Verilecek olan kredide faiz oranı yüzde 0,79 olarak belirlenirken yüzde 10 peşinat istenecek. 10 yıl vade imkânı tanınacak olup aylık ödeme tutarları 2+1 dairler için 5 625 lira iken, 3+1 daireler için 6 750 lira olarak belirlendi.

Dönüşüm sürecinde 10 500 lira taşınma ve aylık olarak 5 250 lira kira yardımı da yapılacak. Kampanya ilk olarak İstanbul’da uygulamaya konacak. İlerleyen süreçlerde ise 7 bölgeye yayılacak.