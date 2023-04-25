Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı! Yüzde 0,69 Faiz Oranı İle Halkbank Konut Kredisi Verecek…

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kamu bankaları ile işbirliği yaparak kredi paketi oluşturdu. Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Yüzde 0,69 faiz oranı ile Halkbank tarafından konut kredisi verilecek…

Türkiye’de son yıllarda yaşanan konut fiyatlarındaki artışlar vatandaşlara bir hayli zorluyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik kamu bankalarından yüzde 0,69 faiz oranı ile kredi imkânı sağlanacak. İşte duyurusu yapılan kredi paketinin detayları…

Sosyal devlet anlayışını ön plana çıkaran devlet, orta gelirli vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamaları için yüzde 0,69 faiz oranı ile 180 aya varan vadelerde kredi fırsatı sunacak.

Yüzde 0,69 Faizli Konut Kredisinde Aranan Şartlar

Halkbank tarafından Yeni Evim Konut kredisi adı altında yeni paketi vatandaşların hizmetine sunacak. Katılım sağlamak isteyen vatandaşların bazı şartları yerine getirmeleri gerekecek. Aranan şartlar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kamu bankaları ile işbirliği yaptığı kampanyada detaylar belli oldu.

Halkbank tarafından düşük faiz oranları ile 180 ay vadeli konut kredisinde başvuru yapabilmek için aranan şartlar şu şekildedir: