Yarın Son Gün: Başvuran Herkese 5000 TL Nakit Para Verilecek!

Ramazan Bayramı’na sadece birkaç gün kala ING Bank, vatandaşların nakit para ihtiyaçlarını karşılamak için bomba gibi bir kampanyaya imza attı. ING Bank müşterisi ile ilk defa tanışacak olan vatandaşlara avantajlı kredi fırsatı sunulacak fakat kampanya kapsamında kişi sınırı mevcut. Müracaat işlemlerini gerçekleştiren ilk 5000 kişiye faizsiz bir şekilde 5000 TL'lik kredi verilecek. Son başvuru tarihi ise yarın (31 Mart 2022) olacak.

Garanti Bankası 5000 TL Faizsiz ve Masrafsız İhtiyaç Kredisi Detayları Neler?

Garanti Bankası mobil bankacılık üzerinden Garanti Bankası'nın müşterisi olan vatandaşlara özel bir şekilde oluşturulan faizsiz 5000 TL'lik kredi kampanyasından faydalanmak çok basit. İlk kez temassız müşteri teknolojisi ile süreci yerine getirerek müşteri onayı alan yurttaşların, müracaat süresi içerisinde kredilerinin istemeleri halinde masrafsız ve faizsiz bir şekilde kredi kullanmaları sağlanacak. Böylelikle Garanti Bankası, yalnızca dijital kanallar üzerinden kampanyaya müracaat eden kişiler için yüzde sıfır faiz oranı ile 5 bin TL'lik kredi sunacak.

ING Bank 5000 TL Faizsiz Kredi Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

ING Bank mobil bankacılık sistemleri ile ilk defa banka müşterisi olan kişilerin müracaat işlemlerini yerine getirdiklerinde ING Banka Hoşgeldin kampanyası kendilerine sunulacak. 5 bin Tl'lik faizsiz kredi 6 ay vade şeklinde kullanılması ile beraber yüzde sıfır faiz oranını şeklinde faydalanmaları sağlanacak. Diğer taraftan 10.000 TL'ye kadar olan yüksek tutarda nakit problemlerine yönelik ING Bank tarafından sunulmakta olan yüzde 0.99 faiz oranı ile kredi sağlanması mümkündür. 31 Mart 2022 tarihine kadar müracaat işlemlerimi dijital kanallar üzerinden yaparak ilk defa ING Bank müşterisi olan vatandaşların faizsiz ve masrafsız bir şekilde 5000 TL'lik krediden faydalanmaları sağlanacak.