Son Saniye Haberi Manşet Oldu: Bir Zam Şokunu da Sigaradan Gelen Haber Yaşattı! 

Artan enflasyon oranlarından sigara ve alkol grubu ürünleri de nasibini almıştı. Ocak ayında yapılan zamlara ek olarak Nisan ayının başında ek zam geleceği ifade edilen sigara ve alkol ürünlerinin kullanıcıları için hayli zorlayıcı günler kapıda görünüyor.

Dağıtıcılara Haber Verildi

Sigara içenler için 2022 yılı hiç iyi başlamadı. Ocak ayının gelişiyle birlikte zamlanan sigara ve alkol grubu ürünlerine Mart ayı başında ek bir zam daha yapılmıştı. Artan maliyetleri öne süren sigara satıcıları ve aracı kurumlar Nisan ayının 2'si gibi yeni bir zammın geleceğini belirttiler.

Bu zammın ise 4 TL ile 6 TL arasında olması bekleniyor. Aynı tutarlarda alkol ürün grubuna da yüzde 10 ile 15 arasında bir zammın yapılacağı kesinleşti. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Genel Başkanı Özgür Aybaş alkol ve sigara ürünlerine gelecek olan zam oranlarının dağıtıcı kurumlara bildirildiğini ifade etti.

Sigara ürünlerine 2022 yılı başlangıcından bu yana gelen zamlar tüketicileri canından bezdirmişti. Ocak ayından sonra iki ay geçmeden Mart ayında yapılan zamla birlikte hem tüketiciler hem de satıcılar isyan etmişti. Sigara kullananlar diğer taraftan zamlardan dolayı sigara bulamadıklarını da ifade ettiler.

Sigara satıcılarının elinin altındaki sigaralarında azaldığı ve zamlardan dolayı ürün alımında aza gittiklerini belirttiler. Aynı şekilde alkol grubunda bulunan ürünlere de sigaraya yapılan zam oranında yapılması planlanan zamların Ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da işleyeceği ifade edildi.

Tüketicide Satıcıda Zor Durumda

En ucuz sigaranın 20 TL'yi aştığı Ocak ayındaki zamlardan sonra anlaşılmıştı. Bu zamdan sonra çıkan enflasyondan nasibini alan alkol ve sigara grubu ürünlerine 2022 yılında üçüncü bir zammın yapılması kesinleştir. En az 4 TL en fazla 6 TL olan zam tutarlarından sonra tekel bayilerini işletenlerin ve tüketicilerin zorlanması bekleniyor.

Sigara grubu ve alkol grubu ürünleri özellikle son yıllarda tüketicilerini hayli zorlamaya başlamıştı. Tekel bayilerinin isyanları ve azalan ürünlerden sonra halen zam yapılması şaka olarak algılandı. Nisan ayının başında yapılması planlanan sigara zammına tepki gösteren Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir'in şaka mı bu çıkışı geniş yankı buldu.