Yarın Sabahtan İtibaren PTT Şubelerine Giden 100.000 TL Ödeme Alıyor, Tüm İhtiyaçlarınız İçin Nakit Verilecek

PTT özellikle Ramazan Bayramı için başlatmış olduğu yeni kampanyada bireysel müşterilerine 100.000 TL'ye kadar ödeme verirken kendi Bankası'ndan emekli maaşı alan kişileri de kimlikleriyle birlikte bu ödemeleri temin etmektedir. PTT Ramazan Bayramı ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu bireysel tüketici kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlara 24 ay vadeli ödeme vereceğini açıkladı. PTT üzerinden sizlerde Ramazan Bayramı için verilecek olan bu kampanyalara katılmak istiyorsanız PTT şubelerine giderek kimlik ve gelir belgenizi ile birlikte bireysel kredi başvurusu yapabilir ve PTT ile birlikte ortak olan Aktif Bank üzerinden bu krediyi kullanabilirsiniz.

PTT İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor ve bu bankadan kredi kullanabiliyorlar. PTT ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız ilk taksit ödemesinde 36 ay vadeli olan kredilerde 3 ay erteleme yapabilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli Kredi almış oluyorsunuz.

100.000 TL kredi onayı alan vatandaşlar 24 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebilirler ve nakit kredi kullanabilmektedirler. 100.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olmak için şubeleri giderek işlem yapmak istiyorsanız acil ihtiyacınızın olması durumunda Kredi ödemelerinizi hesaplarınızı yatırabilir ve başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz.