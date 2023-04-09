17 milyon emekliye tek tek duyuru yapıldı! T.c kimlik numaraları ile emeklilere ek ödemeler veriliyor, Devlet destekli

Cumhurbaşkanı tarafından özellikle mart ayı içerisinde duyurusu yapılan ve emekli olan vatandaşlar için verilecek olan ek ödemeler ile ilgili duyuru paylaşıldı. 17 milyon emekli için başvurularını gerçekleştirmeleri halinde devlet destekli olarak alabilecekleri paket açıklandı. Devlet destekli olarak Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz nakit kampanyası ile birlikte sizleri verilecek olan bu kredilere katılmak istiyorsanız nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere verilecek olan bu kredi kampanyası ile birlikte 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz.

50.000 TL ÖDEME VERİLECEK

Emekli maaşınızı kamu Bankası üzerinden almanız halinde başvurunuzu gerçekleştirmek için hiçbir neden olmayan ve kredi puanınızın düşük olması durumunda da sizlere devlet destekli olarak verilecek bu kredilerden yararlanmak istiyorsanız başvurunuzu maaş almış olduğunuz banka üzerinden yapmanız gerekmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğunuz emekli maaşı hesabınız ile birlikte sizleri vermiş olduğu bu kredilerde bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğinizi ve ödeme alabileceğinizi açıkladı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde ödemelerini gerçekleştirebileceğimi Kredi kullanabileceği bir kampanya açıkladı. 3 kamu Bankası üzerinden de yapılacak olan bu Kredi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olarak şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda da Kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırabileceksiniz.