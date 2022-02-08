Yargı’nın Pars’ı Yeni Yaşına Bastı! Mehmet Yılmaz Ak Kaç Yaşında?

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında Yargı dizisinde Pars isimli karaktere hayat vererek geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, doğum günü haberi ile gündemde yer aldı. Yargı dizisinde hayat verdiği Savcı Pars karakteri ile kariyer hayatında dikkat çekici bir sıçrama yaşayan ünlü oyuncu sergilediği oyunculuk performansı ile de beğeni topluyor. 8 Şubat tarihinde 36 yaşına bastığı öğrenilen ünlü isme sevenlerinden doğum günü mesajları geldi ve ünlü isim magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Oyuncunun Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduğu ve mezuniyet sonrasında bugüne kadar çok sayıda özel tiyatroda sahneye çıktığı biliniyordu. Televizyon ekranlarında dizilerde de rol alarak oyunculuk performansı sergileyen Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisi ile ise oldukça hızlı bir popülerlik sağladı.

Güncel olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan hukuk temalı dizi Yargı’da Savcı Pars karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu kariyer hayatında adeta bir dönüm noktası yaşadı. Sosyal medya hesaplarında paylaşımlar gerçekleştiren oyuncunun hayranları da Mehmet Yılmaz Ak’ın Yargı dizisinde Savcı Pars karakteri ile sergilediği performans ile ilgili sıklıkla hayranlıklarını dile getiriyor ve övgüler yağdırıyor.

Hayranları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile öne çıktı ve Mehmet Yılmaz Ak’ın doğum gününü kutladı. Doğum günü dolayısıyla Twitter'da çok sayıda paylaşım gerçekleştiği öğrenildi ve ünlü oyuncunun 36 yaşına bastığı ifade edildi.

Ünlü oyuncu hakkında sıklıkla “Savcı olmak için yaratılmış” şeklinde yorumlar yapılıyor ve Pars karakterine ne kadar gerçekçi bir şekilde hayat verdiği konuşuluyordu. Kariyer hayatının en popüler dönemini yaşayan ünlü oyuncu, Pars karakteri ile ekranlarda yer alıyor. Hukuk temalı olan Yargı dizisinde oyuncu kadrosunda en çok sevilen isimler arasında yer alan ünlü isim hayranlarından beğeni topluyor.