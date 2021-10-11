Yargı’nın Kadrosunda Ayrılık Var!

Yargı isimli televizyon dizisi projesi Kanal D ekranlarında hayranları ile buluşmayı sürdürüyor ve yeni bölümler ekranlara getiriliyor. İlk bölümü ile büyük başarılara imza atan ve dikkat çekici bir çıkış yakalayan Yargı dizisi yeni sezonun en başarılı yapımları arasında gösteriliyor. Dikkat çekici hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosu ile de beğeni toplayan Yargı isimli başarılı yapım, kısa süre içerinde seyirci kitlesinin gözdesi haline geldi.

Sema Ergenekon’un emekleri ve yaklaşık olarak 2 sene süren çabasının sonucu olan yapımın başrollerinde bulunan Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz de karakterlere başarılı bir şekilde hayat veriyor ve beğeni topluyor. Birbirinden başarılı iki oyuncunun dizide sergilediği performansın yanı sıra ekran uyumları da dizinin bu kadar sevilmesinin bir nedeni olarak gösterilmekte.

Pazar rekabetinde yer alan ve Teşkilat gibi çok başarılı bir dizi ile yarışan Yargı dizisi yüksek reyting oranları alıyor ve yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Dizinin ekranlara getirilen 4. yeni bölümü de beğeni topladı ve projenin sonraki bölümlerinde gösterilecek sahneler merak konusu oldu. Fakat başarılı yapım hakkında bir ayrılık haberine de ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu.

Sevilen oyuncu Özay Özgüler tarafından hayat verilen Ozan karakterinin Yargı dizisine veda ettiği öğrenildi ve yaşanacak gelişmeler merak edildi. Star Tv dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu Özay Özgüler, Sana Söz isimli yeni yapımda rol alacağını duyurdu.

Sana Söz isimli dizinin 03 Medya tarafından çekimlerinin yapılacağı belirtildi ve oyuncu kadrosunda yer alan bazı oyuncular açıklandı. Nehir Erdoğan, Erkan Petekkaya ve Serkan Altunorak gibi oyuncuların dizinin oyuncu kadrosunda bulunacağı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Kısa zaman içerisinde seyirci karşısına çıkacak olan dizi yeni sezonun en iddialı yapımları arasında bulunacak ve adından söz ettirecek.