PTT’den 5000 Liralık Son Dakika Açıklaması! Kimlikle Gelenler İçin Faiz Ve Şart Yok!

Türkiye'deki ekonomik durgunluk ve daralma döneminin neden olduğu ekonomik krize koronavirüs salgınının neden olduğu durgunluk da eklenince, vatandaşlar ekonomik olarak adeta çöküş yaşadı. Koronavirüsün neden olduğu salgın boyunca devlet, birtakım destek ödemelerini üstlendi ancak enflasyonun kontrol edilememesi ve vatandaşın alım gücünün hızla düşmesi nedeniyle, ülkedeki vatandaşlar hala zorlu günleri yaşamaya devam ediyor.

Birçok insan acil nakit ihtiyacından dolayı bankaların yüksek faizlerini kabul etmek zorunda kalıyor. Bununla da bitmeyen bu zorlu süreç işten ayrılan, çıkarılan ve işyeri kapananlar da eklenince kredi kullanamayan vatandaşların durumu da eklenince daha da dayanılmaz oluyor. Tam da bu süreçte PTT’den vatandaşları rahatlatacak bir kampanya haberi geldi.

PTT'nin Aktif Bank ile böyle bir kapsamdaki iş birliği acil nakit para ihtiyacı çeken vatandaşlar için büyük oranda rahatlık sağladı. Bu sayede vatandaşlar, T.C. kimlikleri ile PTT şubelerinden de bekleme olmadan acil nakit para kullanabiliyor. Üstelik bunun için faiz uygulaması da yok. İsteyene 36 aya varan vade seçeneği ile 3 aylık ödeme erteleme uygulaması ile faizsiz 5000 lira almak için bazı detaylar uygulanmaktadır.

PTT Nakit Başvuruları Nasıl Yapılır?

PTT’den 5000 lira destek ödemesi alabilmek için yapılması gereken şey, en yakın PTT şubesine T.C. kimliğiniz ile başvurmaktır. Yalnızca dakikalar sürecek olan kısa bir zamanda işlemler tamamlanarak talep ettiğiniz nakit ödemeniz gerçekleşecektir. Faizsiz olarak verilecek olan bu destek için çalışıyor olma zorunluluğu da yoktur.

Destek için Kimler Başvuru Yapabilir?

PTT tarafından faizsiz ve taksit imkanı ile beraber sunulan bu destek için ise maaş bordrosu, kefil bilgisi ya da gelir belgesi gibi evraklar istenmiyor. 5000 lira destek ödemesinden faydalanmak çalışıyor olmanıza gerek yok. Söz konusu bu ödeme 36 aya varan vadelendirme seçenekleri ile krediye benzer bu imkanı değerlendirebilir üstelik de 3 ay ödeme erteleme yapabilme hakkınız da bulunuyor. Çalışma, kefil bilgisi ya da gelir belgesi gibi şartları olmayan acil nakit desteği için taşımanız gereken en önemli şartlar 18 yaşından büyük olmak ve de T.C. vatandaşı olmaktır.