Yargı’da Cinayetler Çözümlendi Ama Yeni Bir Sorun Var

Ay Yapım imzalı olarak Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşan Yargı isimli televizyon dizisi projesi son olarak 29. yeni bölümünü ekranlara taşıdı ve sahneleri ile adından söz ettirdi. Tüm izleyici kategorilerinde birincilik elde eden dizi yeni bölümde yaşanan gelişmeler ile seyirci grubunu ekranlara kilitledi. Dizinin son yeni bölümünde sırların ortaya dökülmesi dikkat çekerken yeni bir soru işareti de belirdi ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Ceylin'in birine zarar verip vermediği konusu projenin sonraki bölümlerinde tartışılacak.

Babasını Çınar’ın öldürdüğünü öğrenen Ceylin daha sonra Metin karakterinin de söz konusu bu cinayetin üstünü kapatmaya çalıştığı bilgisini edindi. Bu durum karşısında Ceylin ile Ilgaz çiftinin ilişkisi yeni bir sınava tabi tutuldu ve final sahnesinde bazı soru işaretleri ortaya çıktı. Sahnede 6 ay sonrası gösterildi ve Ceylin elinde kanlı bir bıçak ile ofise geldi. Daha sonra Eren öfke içerisinde Ceylin'in kapısına dayandı ve seyirci kitlesi izledikleri karşısında gözlerine inanamadı.

Aldığı darbeler ile adeta perişan olan Ceylin babasının katilinin Çınar olduğunu, Metin’in bu cinayeti örtbas ettiğini ve Pars, Eren ile Ilgaz'ın bu gerçeği kendisinden sakladığını öğrendi. Gerçekleri öğrenmesi ardından Metin ile Çınar'ı polise ihbar eden Ceylin, onlarla yüzleşti ve duygusal sahneler yaşandı. Dizinin son bölümünde sergilemiş olduğu performans ile hayranlarından tam not alan Ceylin karakteri bütün duyguları izleyicilere geçirmeyi başardı.

Yaşanan olaylar sonrasında Ceylin, Ilgaz'dan ailesi ve kendisi arasında bir seçim yapmasını istedi ve Ilgaz'ın bu soru karşısında vereceği yanıt merak konusu oldu. Diğer taraftan Derya ise Pars ile Ilgaz'dan şüphelenerek başsavcı ile konuştu ve Pars da bu durumdan haberdar oldu. Bu olay ile ilgili olarak Derya'ya tepki gösteren Pars, adından söz ettirdi fakat Derya ise onun kısa sürede gönlünü aldı.