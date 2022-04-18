Son Dakika: Emekli Maaşına 2.500 TL Ödeme Kesinleşti! Saat 16.00'da Resmi Olarak Yayınlandı! Son Dakika Haberi Geldi! Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 2.500 TL ödeme alınacak! Emekli olan kişiler yararlanacaklar. Detaylar Belli Oldu!

Emekli olan kişiler, 2500 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, kamu bankaları ve özel bankaların başlatmış olduğu bu nakit kampanyasına katılarak, emekli maaşları üzerinden kendi hesaplarına artı para ödemesi alabiliyor. Başvuru yapacak olan kişiler, Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları ve kampanya başlatan özel bankalar üzerinden altın para imkanından faydalanarak kredi kullanabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu paralar sizin kendi hesabınıza artı para olarak verilmektedir. Emekli maaş almış olduğunuz hesabınız var ise hemen bu hesap üzerinden şifre oluşturarak internet bankacılığını kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Emekli olan kişilerin en çok tercih ettiği banka olan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 2500 TL emekli ödemesi alabiliyor. Daha önce bu bankalar üzerinden nakit kredi kullanmış olan kişilerde, başvurularını gerçekleştirerek kredili mevduat hesabı olarak hesaplarına ödeme alabiliyor. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden veya bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, hesabınıza artı para olarak 2500 TL ödeme alabilirsiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler kurtaran hesap adında 2500 TL'ye kadar ödeme alacak. Telefonunuzun mesaj kısmından kurtaran, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında, kredili mevduat hesabı başvurusu yapmış olacak, onaylanan tutarı, kendi hesabınıza artı para olarak kalacaksınız. Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, mobil uygulamaya giriş yaparak buradan da nakit başvurusunda bulunabilir ve kredili mevduat hesabı alabilir.

Vakıfbank

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bankanın mobil uygulamasını kullanabilir. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştireceksiniz işlem yapabilirsiniz. Bu işlemleri yapabilmeniz için öncelikli olarak banka internet bankacılığı şifrenizi oluşturmanız gerekiyor. Vakıfbank internet bankacılığı şifresini oluşturduktan sonra sizlere verilecek olan bu şifreyle birlikte mobil uygulamaya giriş yaparak kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir ve 2500 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınıza yatacak olan iki bin beş yüz tl ödemeyi geri ödemesini 12 ay vadeye bölerek, taksitli nakit avans olarakda kullanabiliyorsunuz.