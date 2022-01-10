Yargı’da Ceylin Davasını Kim Çözecek?

Her hafta büyük tartışmalarla Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yargı dizisi yeni bir soru işaretini içerisinde barındırıyor. Sahneleriyle olay yaratan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Yargı isimli hukuk temalı dizi, gelecek hafta yayınlanacak olan bölümü ile merak konusu oldu. Cinayet suçlamasıyla hapse giren Ceylin karakterinin davasını hangi savcının çözeceği de merak ediliyor ve Ilgaz'ın bunu başarıp başaramayacağı tartışılıyor. Söz konusu bu davayı çözen kişinin Pars olup olmayacağı da konuşulan konular arasında yer alıyor. Her iki karakter de dizide seviliyor ancak oyların Savcı Ilgaz'dan yana olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizide Nergis Öztürk, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan ve Uğur Polat gibi usta oyuncular da bulunuyor. 2 haftalık bir ara ardından muhteşem bir dönüşe imza atan Yargı isimli televizyon dizisi projesi dün akşam 15. yeni bölümünü ekranlara taşıdı. Yeni bölümü ile en büyük rakibi olan Teşkilat dizisini de geride bırakmayı başaran hukuk projesi, reyting oranlarında birincilik koltuğuna oturdu.

Her yeni bölümü ile nefes kesen televizyon dizisi projesi Yargı, heyecan dozu hiç düşmeden yayın hayatına devam ediyor. Projenin 15. yeni bölümü dün akşam yayınlandı ve Ceylin karakterinin hapse girmesi diziye damgasını vuran olay olarak görüldü. Bu defa Savcı Ilgaz için yeni bir süreç başladı ve Ilgaz'ın sevdiği kadını kurtarmak için kariyerinden vazgeçmesi dikkat çeken bir gelişme olarak görüldü.

Dizinin çok sevilen bir diğer karakteri olan Savcı Pars Seçkin ise adaletli ve hırslı karakteri ile öne çıkıyor. Ilgaz karakterinin en dişli rakibi olan Pars, sergilediği performans ile seyirci kitlesinin beğenisini toplarken adından da söz ettiriyor. Diğer taraftan ikili her ne kadar bazı zamanlarda birlikte çalışsa da aralarında bir rekabet durumu da mevcut.