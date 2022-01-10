Asi Dizisinden Müjdeli Haber

Ekranlarda bulunduğu sırada fırtınalar estiren ve büyük başarılara imza atan Asi dizisinde Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün gibi iki usta oyuncu başrollerde yer alıyordu. Dizinin yayınlanmasının üzerinden 15 yıl geçti ve projenin tekrardan ekranlara geleceği bilgisine ulaşıldı. Projenin ilk olarak 26 ekim 2007 tarihinde ekranlara geldiği biliniyordu. Tims Productions imzalı olarak yayın hayatına başlayan dizi toplamda 2 sezon ve 71 bölüm boyunca izleyici karşısına çıkmıştı. 2019 senesinin Haziran ayında ise final bölümünü yayınlayarak ekranlara veda eden dizi hakkında edinilen son bilgilere göre söz konusu projelerin yeniden seyirci kitlesi ile buluşmaya hazırlandığı öğrenildi.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün'ün bulunduğu Asi isimli televizyon dizisi projesi yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi ile karşılanmış ve dizi hayranlarının kalbini çalmıştı. Her iki oyuncu o zamanlar henüz yolun başında bulunuyordu ve kariyer hayatlarında önemli başarılara imza atmıştı. Yayın tarihinin üzerinden 15 sene geçti ve Asi dizisinin hafta içi her gün saat 11.00’de tekrardan seyirci kitlesi karşısına çıkacağı bilgisine ulaşıldı.

Senaryosu Gül Dirican ve Şebnem Çatak tarafından kaleme alınan Asi isimli televizyon dizisi projesinin yönetmenliğini ise Cevdet Mercan gerçekleştiriyordu. Başarılı dizi Asi’de Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün'ün yanı sıra Çetin Tekindor, Nur Sürer, Selma Ergeç ve Tülay Günal da yer alıyordu.

Hikayesi Hatay'da geçiyordu ve 2 ailenin dört kuşağa varan yaşamlarını anlatan dizi, konusu ile ilgili üzerinde topluyordu. Nesillerdir Hatay'daki topraklarında yaşamakta olan Kozcuoğlu ailesi, yayınlandığı dönemde seyirci kitlesinin ilgisi ile karşılaşmıştı. Çetin Tekindor tarafından hayat verilen çiftliğin sahibi İhsan Kozcuoğlu ve İhsan Kozcuoğlu'nun kızı Asi, Tuba Büyüküstün tarafından canlandırılmaktaydı. Baba kız hayatlarını çiftliklerini ayakta tutmaya adamıştı daha sonra Demir Doğan isimli başarılı bir iş adamının şehre gelmesi ile baba kızın hayatları değişmeye başlamıştı.