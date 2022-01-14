Yargı Zafer Diziden Ayrıldı Mı?

Her Pazar akşamında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve oyuncuların sergilediği performans ile reyting oranlarında 1. olan hukuk temalı dizi Yargı, magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Pınar Deniz tarafından hayat verilen Avukat Ceylin karakterinin babası olan Zafer karakteri ise dizide uzun süredir kayıp ve kendisinden haber alınamıyor. Dizide Zafer karakteri öldü gibi gösterilmişti ancak bu durumun tersine bazı ipuçları verildi ve yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Zafer karakterine hayat veren Ali Seçkiner isimli oyuncunun ayrılığı karakterin sonu hakkında da büyük bir ipucu vererek dizide merak edilen konular arasında yer alıyor.

Hayatını kaybeden kızı İnci'nin intikamını almak için Ceylin karakterinin babası olan Zafer, Kaan Urgancıoğlu tarafından hayat verilen Ilgaz'ın kardeş olan Çınar'ı kaçırmış ve onu öldürmek istemişti. Ancak Zafer karakterinin planları ters gitmiş ve Zafer ile Çınar arasında çıkan kavga sonucunda kaza kurşunu ile ilgili Zafer vurulmuştu.

Çınar karakterinin babası olan Metin de oğlunu Kurtarmak adına cesedi yok etmek istemiş ve arabasının bagajına koymuştu. Bir süre sonra ise cesedin birileri tarafından bagajdan çalındığı bilgisine ulaşılmıştı. Fakat Zafer karakterinin ölüp ölmediği belirsiz olan konular arasında yer almıştı.

Gündeme düşen haber sonrasında Show TV dizisi olan Oğlum’a ünlü oyuncu Ali Seçkiner’in dahil olduğu açıklanmıştı. Bu bilginin öğrenmesi ardından seyirci kitlesi ise Zafer karakterinin öldüğüne inanmış ve karakter hakkında umudunu kaybetmişti. Bu duruma çok üzülen seyirci kitlesi sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımları ile ikiye ayrıldı. Bir grup izleyici ünlü oyuncunun her iki dizide de oynayabileceğini öne sürdü. 57 yaşındaki başarılı oyuncu bugüne kadar çok sayıda dizi projesinde rol almış ve sergilediği performans ile beğeni toplamıştı.