Kardeşlerim Oyuncularından Güzel Haber Geldi

Cumartesi akşamlarında izleyici kitlesi ile buluşan ATV dizisi Kardeşlerim uzun bir süredir koronavirüsten muzdarip bir durumdaydı. Dizinin oyuncuları arka arkaya koronavirüse yakalanmış ve bir süredir sete çıkmamıştı. Projeden nihayet güzel haber geldi ve oyuncu kadrosunda yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun’un koronavirüs testinin negatife döndüğü açıklandı.

Söz konusu projede yılbaşından önce koranavirüs süreci Yiğit Koçak ile başlamış ve daha sonra Celil Nalçakan’ın da testi pozitif sonuç vermişti.

Son zamanlarda sosyal medya hesaplarında çok konuşulan bir çift olan Asiye ve Doruk karakterlerine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran’ın da testleri pozitif çıkmış ve Eren Öner’in pozitif vaka olduğunun öğrenilmesi ile birlikte toplamda 5 oyuncu karantinaya alınmıştı. Oyuncu kadrosunda yer alan 5 oyuncunun aynı problemle yüzleşmesi sebebiyle sette çekimler durdurulmuş ve seyirci kitlesi yaşanan bu gelişme sonucunda üzüntüye boğulmuştu.

Arka arkaya ekipte çıkan pozitif test sonuçlarının pozitife döndüğü bilgisine ulaşıldı ve izleyici kitlesi bu haberi mutluluk ile karşıladı. Moralleri bozan pozitif vaka sonuçlarının negatife dönmesi ve oyuncuların sete çıkacağı dizi hayranları tarafından coşku içerisinde karşılanan haberler arasında yer aldı. Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinin seyirci kitlesi dizilerine kavuşacakları için gün saymaya başladı ve sosyal medya hesaplarında da yapılan paylaşımlara göre dizi hayranlarının mutluluklarını paylaşması ilgi çeken konular arasında yer aldı.

15 Ocak Cumartesi akşamında ATV ekranlarında Kardeşlerim isimli dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı bilgisine ulaşıldı ve 35. bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Projenin 35. bölümünde Orhan tarafından yaralanan Umut karakterinin sağlık durumunun iyiye gideceği açıklandı. İki gün sonra izleyici karşısına çıkacak olan Kardeşlerim dizisi yeni bölümü ile merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.