Yargı Yeni Sezon Ne Zaman, İkinci Sezonda Neler Yaşanacak? Senaryo Öğrenildi

Geçtiğimiz sezonda yayın hayatına başladığı ilk günden beri fırtınalar estiren ve geniş bir hayran kitlesi edinen hukuk temalı Yargı dizisi 2. sezonu ile merak ediliyordu. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan projenin yeni sezon çekimlerine başlamak için gün saydığı öğrenildi ve projenin yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Ay Yapım imzalı olarak seyirci ile buluşan ve televizyon ekranlarında harikalar yaratan dizi, çok güçlü bir oyuncu kadrosuna da sahipti.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi iki başarılı oyuncunun bulunduğu dizi sezon finali görüntüleri ile sarsıcı olmuştu. 6 ay sonranın görüntüleri dizinin 1. sezon finalinde kısa bir şekilde gösterilmiş ve Ceylin'in Ilgaz'ı öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Sezon finali bölümünde birkaç dakikalık kısa görüntüler seyirci kitlesini şoka uğratmış ve çiftin nasıl bu hale geldiği merak edilmişti. İzleyici kitlesi projenin 2. sezonuna olan merakı ile ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu ve dizi merak içerisinde beklenilmeye başlandı.

Dizi ekibinin 2. sezon çekimleri için kısa süre içerisinde sete çıkacağı öğrenilirken sosyal medyada da dizi heyecanlı bir şekilde tartışılıyor. Yargı isimli televizyon dizisi projesi son yılların en sürükleyici bizleri arasında bulunuyordu yeni sezonu ile yine ekranlarda Fırtınalar estirecek olan proje 2 sezonunda kadroya katılacak yeni oyuncular ile de adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden dizi hakkında önemli bir paylaşım gerçekleştiren Erdi Işık dikkatleri üzerine çekti ve dizide yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Twitter hesabı üzerinden dizi hakkında önemli bir paylaşımda bulunan Erdi Işık, Yargı dizisinin yeni sezonunun ilk bölümünden senaryo hakkında bir fotoğraf yayınladı. Dizinin senaristi Sema Ergenekon'a övgü dolu sözlerde bulunmayı da ihmal etmeyen Işık, dizinin 2. sezonunun ilk bölümünün çok güzel olduğunu da ifade etti. Seyirci kitlesi yapılan paylaşım üzerine kendilerini yine ters köşelerin beklediğini ifade etti ve merak doldu.

Yargı isimli hukuk temalı televizyon dizisi projesinin 1. sezonunun son bölümünde Savcı Ilgaz ile Avukat Ceylin'in tekrardan evlenmesi büyük bir heyecan içerisinde izlenilmiş fakat daha sonra yayınlanan sahneler şok içerisinde karşılanmıştı. 6 ay sonra yazılı görüntüler dizinin final bölümünde birkaç dakikalık şeklinde gösterilmiş ve Ceylin'in birini öldürdüğü ortaya çıkmıştı. 6 ay sonrasında Ceylin'in gözleri yaşlı bir şekilde olduğu görülürken öldürdüğü kişinin ise Ilgaz olduğu öğrenildi.

Eylül ayı itibarıyla Yargı dizisinin Yunanistan'da da yayınlanacağı öğrenildi ve bu durum projenin ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Yunan versiyonunun çekimlerine hala devam edilen dizi Türkiye'de de büyük ses getirmişti. Projenin yönetmeni Ali Bilgin, Yargı dizisinin Atina'da gerçekleşen setine bir ziyaret gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Yargı Dizisi Ne Zaman Başlayacak, 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Hukuk, polisiye, dram, aksiyon ve psikolojik gerilim türünde yayınlanan Türk televizyon dizisi Yargı ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çekmişti. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in bulunduğu dizi 1 bölümünü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlamıştı. Yargı isimli televizyon dizisi projesinin oyuncularının kısa süre içerisinde sete çıkacağı bilinirken dizinin 2 sezon yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.