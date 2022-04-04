Yargı ve Teşkilat Dizileri Birlikte Düşüşe Geçti

Pazar akşamlarında televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan diziler arasında rekabet devam ediyor ve Pazar akşamına galibinin hangi dizi olacağı merak ediliyor. Sezon başından bu yana Yargı ve Teşkilat dizileri birincilik mücadelesi verirken Yargı isimli proje son dönemde bu mücadelenin mutlak galibi olmuştu.

Teşkilat dizisi gibi Yargı isimli hukuk temalı projenin reyting oranlarında da önemli düşüşler yaşandı ve bu durumun sebebi merak konusu oldu. Bir grup izleyici vu durumun nedeni olarak Ramazan ayına giriş yapılmasını gösterdi fakat her iki dizi de pazar akşamında önemli bir reyting kaybı yaşadı.

Kanal D ekranlarının başarılı projesi Yargı dün akşam ekranlara taşıdığı yeni bölümünde ilk defa hiçbir kategoride çift haneli reyting oranı elde edemedi. Dizi tüm kişilerde ikincilik koltuğuna otururken önceki haftalarda elde ettiği sonuçlara göre ciddi bir gerileme ile karşı karşıya kaldı. ABC1 ve AB gruplarında bugüne kadar birincilikler alan dizi, yaşamış olduğu gerileme ile dikkatleri üzerine çekti.

İkinci sezonuna TRT 1 ekranında devam eden Teşkilat dizisi de Yargı isimli hukuk temalı proje gibi düşüşe geçti ve heyecan dolu hikâyesine rağmen beklentiyi karşılayamadı. Birkaç aydır izleyici kaybı, Teşkilat dizisinin karşılaştığı bir durum olarak karşımıza çıkmaktaydı. Teşkilat dizisi bugüne kadar en düşük sonucu 3 Nisan akşamında elde etti ve yaşanan bu durum üzüntüyle karşılandı. ABC1 ve tüm kişiler grubunda üçüncülük elde eden proje, AB grubunda ise günü ikinci sırada olarak tamamladı.

Usta oyuncu Mesut Akusta geçtiğimiz hafta Teşkilat dizisine veda etmiş ve daha sonra meydana gelen bu düşüşün sebebi de merak konusu olmuştu. Seyirci kitlesi Ramazan ayı sebebiyle bu durumun yaşandığını belirtirken ilerleyen haftalarda yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.