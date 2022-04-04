2 Dev Özel Bankadan Dev Kampanya: SMS İle Anında 100.000 TL Cepte! Türkiye'nin öncü özel bankaları arasında yer alan Türkiye Ekonomi Bankası ile DenizBank, SMS ile anında sonuç vereceği 100 bin TL'lik nakit kredi kampanyası son dakika gelişmesi şeklinde resmi internet hesapları üzerinde ilan etti.

TEB ile DenizBank SMS ile anında sonuç vereceği 100 bin TL'lik nakit kampanyasını ilan etti. Müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlara Türkiye Ekonomi Bankası ile Denizbank işlem gerçekleştirecek. Denizbank ile TEB üzerinden SMS ile kredi müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar nakit kampanyası duyuruldu. Nakit gereksinimi bulunan vatandaşların müracaat işlemlerini gerçekleştirmeleri ile ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olacak şekilde ve 36 aylık vade seçeneği ile kredilerin anında cebe atılması sağlanacak.

Deniz Bankası 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank ile Türkiye Ekonomi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, banka kredisi koşullarına uygun olmaları halinde anında SMS atabilirsin banka kredi notu 1200 ve daha da üzerinde olan vatandaşların müracaat işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu uygulamadan işlem yapmaları ve 100 bin TL'ye kadar nakit paraya sahip olmaları böylelikle mümkün hale gelecek.

Denizbank üzerinden 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerinin SMS yöntemi ile yapılması için DenizBank SMS kredi: kredim T.C. kimlik 3280 numarasına gönderin!

TEB 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Deniz Bankası'nda olduğu gibi Türkiye Ekonomi Bankası üzerinde sunulmakta olan 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerinin SMS yöntemi ile yapılması için TEB sms kredi: T.C. kimlik numarası 4466 Numarasına gönderin!