Yargı Sezon Finali Yaklaştı Ama Seyircinin Kafası Çok Karışık

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi olan Yargı isimli projenin sezon finalinin yaklaşması dizinin hayranlarını üzen bir gelişme olarak yorumlanıyor. Bu sezonun en çok dikkat çeken ve başarı sağlayan yapımlardan biri olan Yargı dizisi Ay Yapım imzalı olarak seyirci karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle çok konuşulan dizi her bölüm sonunda seyirci kitlesini çok şaşırtacak gelişmeleri ekranlara taşıyor. Başarılı senarist Sema Ergenekon dizinin senaryosu ile muhteşem bir hikayeyi ekranlara taşıyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun performans sergilediği dizide Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Aslan gibi oyuncular da yer alıyor. Her hafta sosyal medyayı sallayan bölümleri ile yeni şoklar yaşatan dizi seyirci kitlesini merak içerisinde bıraktırıyor.

Her yeni bölümde dizi hakkında yeni cevaplar ve yeni sorular aranıyor ve seyirci kitlesi olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmeye çalışıyor. İzleyici kitlesi Yargı dizisinin her yeni bölümünde yeni cevaplar ve yeni sorular ile zihinlerini meşgul ediyor ve olaylar fazla bekletmeden ilerliyor. Dizide konular haftalarca sürdürülmeyen konular sebebiyle takipçilerin beğendiği bir yapım olarak yayın hayatına devam ediyor. Dizinin bu hafta 33. yeni bölümü yayınlanacak ve proje gelecek hafta 29 Mayıs Pazar akşamında 34. bölümü ile sezon finalini gerçekleştirecek.

Bazı diziler Haziran ayının ortası ya da sonuna doğru sezon finali yapacaktı fakat Yargı dizisinin erken tatile gideceği öğrenildi. Söz konusu dizi muhtemelen sezon finali bölümü ardından yaz sezonu boyunca seyirci kitlesini merakta bırakacak ve dikkat çekici bir final ile sezonu kapatacak.

Senarist ise bu durumun işaretlerini birkaç bölümdür izleyici kitlesine sunuyor. Projenin son dakikalarına 4 haftadır dikkat çekici sahneler ekleniyor ve seyircinin kafası allak bullak oluyor. Kısa sahneler ile izleyici kitlesi Yargı dizisinin 6 ay sonrasına şahitlik ediyor.