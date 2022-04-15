Yargı Pars Hayranları Çizgi Roman Yaptı

Her Pazar akşamında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yargı dizisi ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor ve her yeni sahnesi ile beğeni topluyor. Projenin en sevilen karakterleri arasında yer alan Savcı Pars ise dizinin favori karakterleri arasında bulunuyor. Savcı Pars karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Senarist Sema Ergenekon'un yazmış olduğu etkileyici replikler ile Mehmet Yılmaz Ak’ın başarılı oyunculuk performansı birleşti ve seyirci kitlesi karakterin hayranı oldu. Karakterin bir hayranı ise Pars ile ilgili yapmış olduğu çizgi romanı herkesin beğenisine sunduğu ve konu magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak bugüne kadar çok sayıda yapımda yer almış ve performans sergilemişti. Yargı dizisinde hayat verdiği Pars karakteri ile kariyer hayatının zirvesine ulaşan Mehmet Yılmaz Ak, her yeni repliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Adeta bir fenomen haline gelen Pars karakteri son olarak bir çizgi roman karakteri haline geldi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Ünlü oyuncu da bu çalışmayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve ne kadar eğlenceli bir işin ortaya çıkmış olduğu görüldü.

Pars Savcı dışında diğer her karakter de Yargı dizisinde şahsına münhasır olarak diziye devam ediyor. Fakat Mehmet Yılmaz Ak tarafından hayat verilen Savcı Pars, en sevilen karakter olarak görülüyor. Her zaman adaletten yana olması, dürüstlüğü ve doğallığı ile beğeni toplayan bu karakter sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile de dikkatleri üzerine topluyor. Diğer taraftan elde edilen bu başarıda yetenekli senaristi Sema Ergenekon'un da büyük bir payının olduğu bilinen bir gerçek. Dizide Pars karakteri ile ilgili hayranları sürekli videolar yapıyor ve gerçekleşen çalışmalar beğeni toplamaya devam ediyor.