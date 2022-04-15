Bu bankalar İşi Biraz Abartı! 50000 TL'yi Anında Veriyorlar Üstelik 90 Gün Boyunca 1 TL Dahi Ödemek Yok. 3 özel banka, kredi çekmek zorunda kalan fakat anında ay sonunda gelecek ilk taksit sebebiyle endişe duyan vatandaşlar 3 ay yani 90 gün ertelemeli kredi kampanyasını duyurdu. Üç büyük banka anında müracaat işlemlerini gerçekleştirenlere 90 gün boyunca ödeme yapmayacakları 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor. İşte karşınızda 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyası detayları ve çok daha fazlası haberimizde…

Not: Bankalardan başvuru yaparak onay alacak olan kişilerin banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka üzerinden işlemlerinizi hemen gerçekleştirebilirsiniz. İşte detaylar...

Türkiye Ekonomi Bankası 3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Türkiye Ekonomi Bankası, 2022 senesi içerisinde ceptetep müşterilerini yakından ilgilendiren bir kredi kampanyasına imza attı. 3 ay ertelemeli bir şekilde 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisini sunacağı Türkiye Ekonomi Bankası, aylık yüzde 1.67'den başlangıç yapan faiz oranları ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.

ING Bank 3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

ING Bank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanılabilir. 36 aylık vade seçeneği şeklinde yüzde 1.59 faiz oranı uygulanacak.

Yapı Kredi Bankası 3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Yapı Kredi Bankası anında müracaat işlemlerini gerçekleştirenlere 3 aya kadar ertelemeli olacak şekilde ihtiyaç kredisi paketini sunuyor. 3 aya kadar erteleme kampanyasından faydalanmak açısından 36 aylık vade seçeneğinin ilk 3 ayında ödeme yapılmıyor.