Yargı Ilgaz Son Anda Boşanmaktan Vazgeçti! “Karımı Seviyorum”

Ay Yapım imzalı olarak Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan hukuk temalı dizi projesi Yargı dün akşam yeni bölümünü ekranlarda gösterdi. Bugüne kadar 55 bölümünü geride bırakan söz konusu proje, duygusal ve heyecanlı anlarıyla seyirci grubunu ekranlara kilitleyerek dikkat çekti. 55. yeni bölümü ile hem ABC1 hem de AB kategorilerinde günün birincisi olan dizi projesi pek çok önemli olayı açığa çıkardı.

Ilgaz'ın kardeşi olan Defne sonunda bulundu ve Ceylin'e gelen mesaj ile küçük kızın soğutucu deposuna kapatıldığı öğrenildi. Ilgaz kardeşinin kurtarılması için 40 dakikasının kaldığını öğrenmesi sonrasında sinir krizi geçirdi ve Eren ile Ceylin de çaresizlik içerisinde Ilgaz'ı kendine getirmeye çalıştı. O sırada Pars Rıdvan'ın öldürüldüğünü öğrendi ve acıdan yere yıkıldı. Ilgaz, Salim'in ceketine yerleştirilen 2. vericiden gelen sinyali takibe aldı ve adamların önünü kesmeyi başardı.

Adamın kafasına silah dayayan Ilgaz son anda söylediği yere gitti ve Defne'yi soğutucu deposunda yarı baygın halde bulunması ardından hastaneye götürdü. Herkes Defne'nin bulunması ile büyük bir sevinç yaşadı ve Eren ise Pars'a haber vermek isterken Rıdvan'dan gelen acı haberi öğrendi. Özge ise Rıdvan'ın öldürülmesi sonrasında perişan oldu ve Derya ile beraber morga gitti. Rıdvan'ın ölümünden kendini suçlayan Pars’ı teselli eden ise Derya oldu.

Laçin, Ömer ve Yekta birlikte akşam yemeğine çıktı ve Ömer büyük bir soğukkanlılık içerisinde Rıdvan ve Salim'in öldürüldüğünü anlattı. Bu durum Laçin ile Yekta'da büyük bir şaşkınlık yaşattı ve Pars, davadan Ilgaz'ı alma sebebiyle şüphe uyandırdı. Ceylin'in karşısına çıkan Ömer ise ona Salim'in verdiği belleği teslim etti ve bunu uzun zamandır Yekta'nın kasasında sakladığı yalanını söyledi. Boşanma duruşmaları olan Ilgaz ve Ceylan son kararları sorulduğu zaman Ilgaz boşanmak istemediğini söyledi.