PTT açıklama yaptı, TC kimlik numarası son rakamı 0,2,4,6,8 olanlara 80.000 TL ödeme verilecek...

PTT üzerinden yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara yeni bir kredi paketi açıklandığı açıklandı. TC kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek 80.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli Kredi kullanabileceğiniz Bu kampanyada hem emekli olmanız durumunda hem de bireysel müşteri olup düzenli olarak bir gelirinizin olması durumunda PTT sizlerin Kredi notuna bakmadan Aktif Bank aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. PTT'nin yapmış olduğu bu Kredi kampanyasını PTT şubeleri üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi aynı zamanda banka şubelerine gitmeden Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da katılabileceksiniz.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar düşük faiz oranları ile birlikte verilmektedir. Kredi işlemlerini yapmak isteyen tüm vatandaşlara PTT sms ile işlem yapacağını açıkladı ve Cep telefonunuz üzerinden yapılan başvurulara 10 dakika içerisinde sonuç vereceğini duyurdu. PTT sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için cep telefonunuzdan ücretli bir mesaj atmanız gerekiyor.

PTT şubelerine giderken başvuru yapmak istiyorsanız sadece kimliğinizle birlikte işlem yapabilirsiniz. Sms ile başvuru yapacaksanız bankaya kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak 30 50 numarasına bu mesajı gönderebilirsiniz. PTT aynı zamanda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaş hesaplarının kendi Bankası üzerinde olması ile birlikte hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı.