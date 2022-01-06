Yargı Engin Ölmedi Mi, Yargı Dizisinde Engin Yaşıyor Mu?

15. yeni bölümünü 9 Ocak Pazar akşamında yayınlayacak olan Yargı isimli televizyon dizisi projesi yeni bir sır perdesi ile dizi hayranları karşısına çıkacak. Hikaye 2 haftalık bir ara sonrasında tekrardan ekranlara getirilecek ve merak edilen sahneler de izleyici kitlesi ile buluşacak. Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrollerde bulunduğu Yargı isimli hukuk temalı dizide geçtiğimiz bölümlerde Pınar Deniz'in hayat verdiği Avukat Ceylin karakterinin Engin'i öldürdüğü iması ekranlarda yer almış ve seyirci kitlesi bu bilgi karşısında oldukça şaşırmıştı.

Onur Durmaz tarafından hayat verilen Engin isimli önemli karakterin ise oldukça kısa süre içerisinde Yargı dizisinin hikayesine veda etmesi izleyici kitlesini üzen bir gelişme olarak görülmüştü. Fakat 15. bölüm itibari ile izleyici karşısına çıkan yeni fragmanda Engin konusunun ters köşe olabileceğine yönelik işaretler verildi ve büyük bir sırrın saklandığı söylenildi.

Genç yaşına rağmen dizide sergilediği oyunculuk performansı ile izleyici kitlesinden beğeni toplayan Onur Durmaz isimli başarılı oyuncunun hayat verdiği Engin karakterinin akıbetinin ne olduğunu kimse henüz bilmiyor ve dizi hayranlarının en çok merak ettiği konu da bu oldu. Yaşanan olay sonrasında Ceylin ise Engin'i öldürmek ile suçlanmış ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Avukat olan Ceylin’i ayakta tutan inanç ise Ilgaz'ın kendine inanması oldu.

Ilgaz sevdiği kadın olan Ceylin'i kurtarmak için savcılık mesleğini bile yakmayı göze aldı ve Engin konusundaki sır perdesini aralayabilmek adına önemli adımlar attı. Bunun yanı sıra dizide Engin'in teyzesi ve avukatı olarak izleyici karşısına çıkan ve Yargı adındaki hukuk dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Nergis Öztürk isimli oyuncu, Seda karakterine hayat vererek başarılı bir oyunculuk performansı sergiliyor.

Dizinin 9 Ocak Pazar akşamında ekran karşısına gelecek olan bölümünde seyirci kitlesi farklı duyguları bir arada yaşayacak. Bunun yanı sıra dizide yaşanan gelişmeler ile birlikte senaryo düzeni de ilgi çeken konular arasında bulunacak.