Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi Beklenmeyen Hamlede Bulundu

Salı akşamlarında Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey isimli televizyon dizisi projesi ekranlarda yer alan en iddialı projeler arasında üst sıralarda bulunuyor. Proje elde ettiği izlenme oranları ile de kanalın yüzünü güldürürken bugüne kadar yalnızca 15 bölümünü yayınlaması ile dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimlerin sergiledikleri performanslar da seyirci kitlesinin beğenisini topluyor ve yapımda komedi ile dramın iç içe olması da dikkat çeken bir ayrıntı olarak yorumlanıyor.

Yapım, kadrosu ile güçlü isimleri bir araya getiriyor ve Salı günlerinde ekranlarda yer alan projeler karşısında zorlu bir sınav vererek sahnelerini dizi hayranları ile buluşuyor. Salı günlerinde izleyici kitlesi ile buluşan Destan ve Masumlar Apartmanı gibi iki iddialı bir proje ile rekabet halinde olan yapım buna rağmen başarılı izlenme oranları elde ediyor. Kemik izleyici kitlesi ile yeni bölümlerini yayınlayan proje bir süredir sete çıkamıyordu.

Dizi setinde son dönemde artan koronavirüs vakaları sebebi ile çalışmaların durdurulduğu biliniyor ve benzer durumların çok sayıda projede yaşanmakta olduğu izleyici kitlesinin ilgisini çekiyordu. Yetenekli oyuncu Gökçe Bahadır da koronavirüse yakalanan isimler arasında bulunuyor ve ünlü oyuncu sağlık durumu ile merak ediliyordu.

Oyuncu kadrosunda aynı zamanda Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya, Sumru Yavrucuk, Tülin Ece ve Yiğit Kirazcı’nın da bulunduğu başarılı dizinin yeni bölümü merak ve heyecan içerisinde bekleniyordu. Dizinin yılbaşı ardından 2 hafta vermesi dikkat çeken bir ayrıntı olarak görülürken sosyal medya hesabından yapılan paylaşma göre projenin 15. yeni bölümünü yayınlayacağı bilgisine ulaşılmıştı.

Buna rağmen seyirci kitlesi ekranlarda diziyi göremedi ve sosyal medya hesaplarından sitemlerini dile getirmeye başladı. Kanal tarafından yapılan açıklamaya göre ise dizinin yeni bölümünün 18 Ocak Salı akşamında ekranlarda yer alacağı bilgisi paylaşıldı.