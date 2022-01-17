Yargı Dizisinin Son Bölüm Sürprizi Neva Oldu!

16 Ocak Pazar akşamında 16. yeni bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturan Yargı dizisinde önemli gelişmeler art arda yaşandı. Seyirci kitlesini şaşırtan gelişmeleri ile her hafta olduğu gibi izleyici kitlesinin büyük beğenisi ile karşılaşan hukuk temalı dizi, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Projenin 16. yeni bölümünde Ceylin, Engin'in öldürüldüğü geceye dair bazı detayları hatırladı ve yaşanan bu gelişme sonrasında dizi hayranları oldukça heyecanlandı.

Engin'in katilinin bir kadın olduğunu hatırlayan Ceylin önemli bir duruma imzasını attı ve bütün kadınlar da şüpheli duruma düştü. Diğer taraftan Ilgaz ise ceylin'i kurtarmak için savcılık mesleğini bıraktı ve sevgilisini savunmak adına avukatlık ruhsatı almaya çalıştı. Ceylin'i cezaevinden çıkartacak olan delilleri büyük bir çaba sonrasında ortaya döken Ilgaz karakterı yaptıkları ile izleyici kitlesinin beğenisini topladı.

Başak Gümülcinelioğlu tarafından hayat verilen Neva karakteri ise Ceylin’i cezaevinden çıkartacak olan delilleri yeterli gördü ve bu sürece önemli bir katkıda bulunarak herkesi şaşkınlığa uğrattı. Yaşadığı duygusal sürece ve kırılmalara rağmen Ceylin karakteri konusunda verdiği karar ile herkesi şaşırtan Neva karakteri kendisinden beklenmeyen bir performansa imza attı. Neva karakteri için Ceylin'i hapishaneden çıkarma kararı vermek zor bir durumdu fakat o ise bunu yapmayı tercih etti.

Evlatlarını kaybeden Laçin ve Gül ise her şeye rağmen birbirlerine sarılarak ağlamaya başladı ve bu sahneler dizi hayranlarına duygusal dakikalar yaşattı. Bunun yanı sıra Yekta da cinayet günü ile ilgili Yasin'in yalanını yakaladım ve dizide bazı karışıklıklar meydana geldi.

Ceylin ve Ilgaz ise birbirlerine kavuştu ve Ceylin'in hafızasını yerine getirmek için çift büyük bir çaba sarf etti. Hastaneden cinayet mahalline bir yolculuk yapıldı ve Ceylin bu yolculuk sonrasında Engin'i öldüren kişinin bir kadın olduğunu günler sonra hatırlamaya başladı.