BAE, 'İğrenç Husi Saldırısından' Sonra Misilleme Konusunda Uyardı

Polis, Yemen'deki Husi isyancılarının Abu Dabi'deki önemli bir petrol tesisini hedef aldığı şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının üç kişiyi öldürdüğünü ve Abu Dabi'nin uluslararası havaalanında ayrı bir ateş başlattığını söyledi

Birleşik Arap Emirlikleri polisi, ölenlerin iki Hint uyruklu ve bir Pakistanlı olduğunu tespit etti.

Polis, Husi isyancıların BAE'de "askeri operasyonlar" ilan etmesi üzerine, bir sanayi bölgesinde üç benzin tankının patlaması ve havaalanında yangın çıkması sonucu "küçük uçan cisimler" bulunduğunu söyledi.

Drone saldırıları, Husilerin Yemen hükümeti için ezici bir iç savaşta savaşan koalisyona liderlik eden BAE müttefiki Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının bir işaretidir.

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Yemen'de Husiler BAE'ye yönelik yeni saldırılar konusunda uyardı

Yemen'deki Husi isyancı grubu, sonrasında BAE'de daha fazla tesisi hedef alabileceği konusunda uyardı. Pazartesi günkü saldırının beş balistik füze ve birkaç insansız hava aracı içerdiğini söyledi.

Grubun askeri sözcüsü, füzelerin ve insansız hava araçlarının Abu Dabi ve Dubai havaalanlarına, Abu Dabi'nin Musaffah bölgesindeki bir petrol rafinerisine ve BAE'deki diğer "hassas" hedeflere fırlatıldığını söyledi.

BM başkanı Abu Dabi'ye yönelik saldırıyı 'kınadı'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Abu Dabi'deki şüpheli insansız hava aracı saldırısını "kınıyor" ve "tüm tarafları azami itidal kullanmaya ve herhangi bir tırmanmayı önlemeye" çağırdı.

Stephane Dujarric, saldırının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sivillere ve sivil altyapıya saldırılar uluslararası insancıl hukuk tarafından yasaklanmıştır" dedi.

BAE, Husi saldırısının cezasız kalmayacağını söyledi

Emirlik dışişleri bakanlığı yaptığı açıklamada, "BAE, Husi milislerinin Emirlik topraklarındaki alanlara ve sivil tesislere yönelik bu terörist saldırısını kınıyor… [Bu] cezasız kalmayacak." Dedi.

"BAE, bu terörist saldırılara ve cezai tırmanışa yanıt verme hakkını saklı tutar."

Pakistan, BAE'de bir vatandaşın öldürüldüğünü doğruladı

Pakistan dışişleri bakanlığı, BAE'de bakanlığın "yangın" olarak tanımladığı bir olayda bir Pakistan vatandaşının öldüğünü doğruladı.

"Abu Dabi, Musaffah'ta üç petrol tankerini içeren yangınla ilgili olarak, bugün BAE yetkilileri aracılığıyla yangının ne yazık ki ölüm ve yaralanmalarla sonuçlandığını öğrendik. Abu Dabi Polisi de olayda bir Pakistanlının hayatını kaybettiği konusunda Abu Dabi Büyükelçiliğimize bilgi verdi" denildi.

Büyükelçiliğimiz, bu konuda daha fazla ayrıntıyı tespit etmek için BAE yetkilileriyle yakın temas halinde" dedi.