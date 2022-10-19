Yargı Dizisinin Rekorlarını Ele Geçiren Teşkilat Dizisi Rekora Doymuyor

Televizyon ekranlarında Pazar akşamları izleyicilerle buluşan ünlü dizisi Yargı ve Teşkilat arasında büyük bir çekişme yaşanıyor. Pazar akşamları bu iki ünlü dizinin aynı anda yayımlanması büyük bir reyting çekişmesine de sahne oluyor. Pazar günü televizyon ekranlarında Gül masalı isimli dizinin final yapması ile yarıştan çekildiği pazar akşamları Fox TV ekranlarında ise bir gençlik dizisi olan Tozlu Yaka dizisi devam ediyor.

Yargı dizisi yayınlandığı ilk günden beri Kanal D’yi çok iyi derecelerde reyting getirmeye çalışırken geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezonda birinciliği elde etmekten biraz uzak gibi gözüküyor. Aynı zamanlarda yayımlanan teşkilat dizisiyle yarışan yargı dizisi biraz daha çabalaması gerektiği gözler önüne serildi.

TRT 1 Ekranlarının Başarılı Dizisinin 3. Sezonu Devam Ediyor

Yargı dizisi Pazar akşamları izleyicilerle buluşuyor ancak reytingleri artmasına rağmen Teşkilat dizisinin sonuçlarına yetişemedi. TRT 1 ekranlarında izleyenlerle buluşturulan ve çok iyi bir performans ortaya çıkaran teşkilat dizisi yine şaşırtmayarak tüm kategorilerde birinciliği elde etmeyi başardı. 51 bölümünün izleyenlerle buluşturulduğu bu dizide Murat Yıldırım’ın başrolü oynamasının ardından 3. sezona da çok hızlı bir giriş yaparak bu durumunda başarılı bir şekilde devam ettiği görülüyor.

Kanal D ekranlarında severek ve beğenilerek izlenen Yargı dizisinde de hikâyenin güçlü olması ve başrol oyuncularının iyi bir performans sergilemesi Teşkilat dizisinin hemen arkasından ikinci olmalarına sebep oluyor. İlerleyen günlerde yargı dizisi ile teşkilat dizisinin reyting oranları değişecek mi izleyenler tarafından merakla bekleniyor. Bu iki güçlü dizi arasında reyting rekabeti yaşanırken teşkilat dizisi tüm izleyici gruplarında birinciliği almayı hak ediyor. Bu hafta Pazar günü ise hangi dizinin daha çok izleneceği merakla bekleniyor.