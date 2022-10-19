Teşkilat Dizisinde Ömer Kendini Ateşin Ortasında Bulacak

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünün yayınlanmasının hemen ardından izleyicilerin favorisi olmayı başaran Teşkilat dizisi 16 Ekim Pazar günü yayınlanan 51 bölümü ile yine reyting rekorları kırmayı başaran diziler arasında yer aldı. Dizinin 51 bölümünde ise Ömer ve Hartley karşı karşıya kalarak gerilimli dakikalar yaşandı.

Zehra ise grubun içerisine dönme isteği aynı zamanda yaşadıklarının travmasını hala unutamadığını düşünen Ömer’i mutlu edemedi. Gürcan ve Uzay ise bomba yüklü bir aracın yerini tespit edince Ömer bu bomba yüklü aracın peşine düşmeye karar verdi. Uzaktan bir telefon aracılığıyla patlatılması planlanan bombayı taşıyan bu araç sürücülerine yakalayıp patlayıcı imha edilirse saldırıyı kimin planladığına ulaşılma düşüncesi de sonuçsuz kaldı.

Teşkilat Dizisinin Yeni Bölümünde Zehra Kendini Nasıl Kanıtlıyor

Zehra kendini kanıtlayıp eski grubuna geri dönebilmek için birbirinden zorlu aşamalardan geçti. Aynı zamanda Zehra’yı da bir sınavı daha dahil etmek isteyen Ömer bu kontrolü devralınca Zehra ve Ömer’in arasında gerilim ekibin dikkatinden kaçmadı. Zehra bu duruma katlanacağını ve bu durumun üstesinden geleceğini herkese kanıtladı. Ancak yaşadıkları tamamen yüzüne çarpılınca Halit başkanla birlikte Serdar’ın mezarını da ziyaret edebilmesi mümkün hale geldi. Öte yandan da Ömer mahallede sokağa bırakılan bir cesetle ilgili korkutan bilgi almak istedi.

Ancak Korkut geçmişiyle ilgili bağlantılı olan ve bu konuda açık vermese de Ömer’i bir türlü ikna edemedi. Ömer ise sızma operasyonu aracılığı ile Celine ile muhabbeti arttırmaya devam ederken Celine’ in kendi telefonundan da bazı bilgiler elde etti. 51. bölümü 16 Ekim Pazar günü yayınlanırken dizinin diğer haftaki 52. bölümünde hangi gelişmelerin yaşanacağı ise merakla bekleniyor.